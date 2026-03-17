Varování pro Apple! Samsung končí po pouhých 3 měsících s prodejem revolučního dvojohebného smartphonu

Samsungu to s jedním ze svých nejodvážnějších experimentů zřejmě úplně nevyšlo. Podle nových informací agentury Bloomberg totiž plánuje po pouhých třech měsících ukončit prodeje svého skládacího modelu Galaxy Z TriFold, který měl být ukázkou toho, kam až lze posunout konstrukci ohebných telefonů.
Telefon se začal prodávat nejdříve v Jižní Koreji, kde už se nyní chystá jeho stažení z nabídky. Ve Spojených státech pak Samsung počítá s tím, že model doprodá ze skladů a tím jeho cesta definitivně skončí. Ostatně už teď se na oficiálním webu tváří jako vyprodaný, i když na kamenných prodejnách je ještě k sehnání. Je to přitom docela škoda, protože Galaxy Z TriFold rozhodně nebyl nezajímavý kousek. Šlo totiž o vůbec první telefon Samsungu, který se skládal hned dvakrát, čímž po rozložení nabídl displej o velikosti zhruba 10“. Ve složeném stavu pak fungoval jako klasický smartphone s 6,5“ obrazovkou. Konstrukce byla navíc extrémně tenká, když část displeje měla v rozloženém stavu jen necelé 4 milimetry.
Zajímavě ale působila i vnitřní výbava. Uvnitř se nacházela baterie s kapacitou 5600 mAh rozdělená do tří článků, což je mimochodem největší baterie, jakou kdy Samsung do telefonu nasadil. Nechyběla ani poměrně ambiciózní fotosoustava v čele s 200megapixelovým hlavním snímačem doplněným o ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem.
Samsung se u tohoto modelu snažil zaujmout i softwarovými možnostmi. Telefon zvládal například zobrazit tři aplikace vedle sebe, pracovat v režimu připomínajícím tablet nebo třeba upozornit uživatele na špatné složení konstrukce. Jinými slovy, šlo o zařízení, které mělo ukázat budoucnost multitaskingu v kapse. Realita ale zřejmě nebyla tak růžová. Vysoká cena atakující hranici tří tisíc dolarů spolu s komplikovanou konstrukcí a dost úzkou cílovkou zřejmě udělaly své. A tak to vypadá, že si Samsung tentokrát jen otestoval, kam až může zajít, ale běžné uživatele o tom úplně nepřesvědčil.
O to zajímavější bude, jak si se svým prvním ohebným smartphonem poradí Apple. Ten se sice bude ohýbat jen v jednom místě a nikoliv ve dvou, nicméně minimálně cenovka má být taktéž nastavena dost vysoko. A přestože se z dosavadních úniků zdá, že z hlediska softwarové i hardwarové výbavy se máme na co těšit, v minulosti jsme byli již mnohokrát svědky toho, že i ty nejzajímavější produkty se nakonec s přijetím nesetkaly. Dost možná je tak tento neúspěch Samsungu pro Apple pořádně zdviženým prstem.