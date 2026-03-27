Apple přestal prodávat nejdražší kolečka k počítači na světě! Stála víc než nový iPhone

Když Apple před pár lety představil kolečka pro Mac Pro za 699 dolarů (v České republice pak 20 990 Kč), internet se mohl zbláznit. Pro někoho se tehdy jednalo symbol absurdní cenové politiky, pro jiného o praktický doplněk k extrémně drahému stroji. Ať už jste však stáli na jakékoliv straně, teď je to vlastně jedno. Společně s koncem Macu Pro totiž Apple tiše ukončil i jejich prodej.
Takzvaný Mac Pro Wheels Kit se objevil v roce 2020 a umožňoval majitelům dodatečně osadit svůj stroj kolečky. Pokud jste si je ale objednali rovnou při nákupu Macu Pro, vyšla vás tahle „radost“ na „lidových“ 400 dolarů, protože se odečetly klasické nožičky v hodnotě 300 dolarů. Ano, přesně tak, i ty měly svou vlastní cenovku. Při samostatném nákupu jste pak dostali na výše zmíněných 699 dolarů, což je jen pro představu víc než za kolik dnes Apple prodává iPhone 17e. Ten má totiž cenovku „jen“ 599 dolarů v základu.
Samotný balíček nicméně nebyl jen o čtyřech kolečkách. Apple k němu totiž přibaloval i speciální nástroj a instalační příručku, abyste si mohli Mac Pro kolečky jednoduše osadit i doma. A pokud jste si to náhodou rozmysleli a chtěli se vrátit zpět ke klasickým nožičkám, Apple prodával i samostatný Feet Kit (tedy nožky) za 300 dolarů, který je však nyní taktéž minulostí.
Celý tenhle příběh krásně ilustruje, jak specifickým produktem Mac Pro byl. Nešlo jen o samotný počítač, ale o ekosystém doplňků, který byl v některých ohledech až absurdně prémiový a právě kolečka se stala jeho nejviditelnějším symbolem. Dnes už ale po Macu Pro na oficiálním webu Applu nenajdete vůbec nic. Všechny odkazy vás totiž přesměrují na obecnou nabídku Maců, čímž éra tohoto stroje de facto končí. Pokud tedy kolečka ještě sháníte, budete se muset poohlédnout jinde. Existují ale naštěstí alternativy třetích stran, které vyjdou výrazně levněji, byť samozřejmě už bez toho „kouzla“ originálního příslušenství od Applu.