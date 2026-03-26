Vyzkoušejte si předchůdce dnešního macOS z roku 1991 přímo ve svém prohlížeči

Dnešní macOS 26 je pro většinu uživatelů synonymem moderního operačního systému. Ostatně, Liquid Glass design, plynulé animace, propracované ovládání a spousta drobných detailů, které dávají celému systému pocit doslova živého prostředí ve vás snad ani jiný pocit vyvolat nemohou. Přesto by mnohé mohlo překvapit, jak vypadaly jeho předchůdci před dobrými 30 lety.
Když se totiž vrátíme zpátky do devadesátých let, do roku 1991 s System 7 nebo o pár let později v roce 1997 s System 8, dostaneme se do světa, který je z dnešního pohledu téměř archeologickým nálezem, kdy ikony byly výrazně jednodušší, okna hranatá a efekty, které dnes bereme jako samozřejmost, tehdy vůbec neexistovaly. A přesto, pokud se na to podíváte pozorně, mnoho principů, na kterých dnes macOS stojí, se táhne už od těchto prvních verzí.
Právě k tomuto pohledu zpět skvěle poslouží internetové emulátory těchto stařičkých macOS, ze kterých je i dnes jasné, že celý koncept (tedy menu bar, Finder, hierarchie složek nebo způsoby, jak systém reaguje na uživatelské akce) je tu s námi dodnes. Emulátory jako Demo of Infinite Mac běžící přímo v prohlížeči pro System 7 nebo pro System 8 dávají možnost si to vyzkoušet na vlastní oči. Systém zde startuje neuvěřitelně rychle, obsahuje předinstalovanou knihovnu aplikací a dokáže komunikovat s okolním světem včetně stahování souborů či sdílení dat.
Pro někoho, kdo dnes používá macOS 26, je to skoro šok – najednou si uvědomíte, že i když tehdejší vzhled působí archaicky, myšlenkově jde stále o stejný systém. Finder je pořád Finder, okna stále fungují jako kontejnery pro obsah, a i když si dnes už neumíme představit práci bez gest, AirDropu nebo Spotlightu, principy, které je umožnily, mají kořeny právě v těchto starých verzích. Zajímavé je, že právě tyto první kroky Applu definovaly, kam bude systém směřovat, a dnes díky Liquid Glass designu a moderním funkcím máme pocit, že všechno, co děláme na Macu, je přirozené a hladké – ale zároveň vychází z konceptu, který je s námi už přes třicet let.
Vyzkoušet si to můžete během pár minut a uvidíte, že ačkoliv se grafika a ovládání změnily k nepoznání, duch macOS zůstává stejný. Je fascinující sledovat, jak se starý, hrubý System 7 proměnil v dnešní elegantní a sofistikovaný macOS 26 – a přitom si zachoval svou podstatu, která už od počátků dělá Mac Macem.