Apple testuje 200MPx teleobjektiv pro iPhone! Dočkat se ho můžeme již brzy

J. Jiří Filip
V souvislosti s budoucími iPhony jsme v předešlých týdnech a měsících slyšeli opravdu mnoho, přičemž ne všechny uniklé informace vykreslují modely pro nadcházející roky vyloženě jako revoluční. Minimálně spekulace kolem fotoaparátu se však zdají být opravdu slibné a pokud se byť jen hrstka těchto předpovědi naplní, má se svět na co těšit. Tím spíš, když se další opravdu zajímavý únik informací objevil před pár minutami a foťáku některého z budoucích iPhonů pasuje na jeden z nejzajímavějších upgradů za poslední roky. 

S novými informacemi přišel konkrétně známý leaker Digital Chat Station, podle kterého Apple testuje 200MPx teleobjektiv, který by se mohl objevit v iPhonu klidně už příští rok. Nejde přitom o žádnou malou změnu, ale naopak o opravdu zásadní proměnu teleobjektivu jako takového. Apple má totiž údajně pracovat se senzorem o velikosti zhruba 1/1,2“, což v současnosti lze vidět například u konkurence v čele s Oppo.

Právě Oppo je přitom v tomhle směru dobrým příkladem. Jeho modely Find X totiž už teď ukazují, kam se může mobilní zoom posouvat, a Apple se podle všeho dívá dost podobným směrem, což je i s přihlédnutím na dřívější informace dost zajímavé. Zatímco ještě na začátku roku se totiž mluvilo spíš o tom, že se Apple chce soustředit spíš na své současné 48MPx snímače a 200MPx varianta je hudbou vzdálenější budoucnosti, teď se zdá, že se věci dávají do pohybu rychleji. Ostatně i analytici z Morgan Stanley už dříve naznačili, že Apple podobný skok chystá, byť původně až kolem roku 2028.

Pokud by se plán skutečně podařilo naplnit, z uživatelského hlediska by to znamenalo, že by se iPhone zase o kus posunul možnosti mobilní fotografie a zejména pak té s přiblížením. Vyšší rozlišení totiž není jen o číslech na papíře, ale ve výsledku přináší víc detailů, větší flexibilitu při úpravách i možnost výraznějšího ořezu bez ztráty kvality, což je přesně to, co dnes uživatelé od špičkového fotomobilu očekávají.

Do celé pavučiny spekulací navíc zapadá i to, že Apple chystá v příštích letech menší revoluci v tom, jak iPhony uvádí na trh. Mluví se o rozdělení odhalení na jaro a podzim i o speciálním výročním modelu, který by mohl přijít u příležitosti dvaceti let iPhonu. A právě takový moment by byl ideální příležitostí vytáhnout podobnou „tajnou zbraň“, o které se zatím jen opatrně mluví. Tajně proto coby letitý uživatel doufám, že se tak skutečně stane a relativně nudné iPhony, které v posledních letech přichází, dostanou zásadní oživení.

