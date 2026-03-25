Apple chystá HomePod s displejem, ten však mohl dorazit už před pár lety

Apple se chystá k velkému vpádu do segmentu chytré domácnost. Již v roce 2017 se při vývoji původního HomePodu Apple vážně zvažovalo osazení reproduktoru kamerou a senzory. Tehdejší šéf hardwarového inženýrství John Ternus však tyto plány zastavil kvůli obavám z vysokých výrobních nákladů.
Dnes je Ternus považován za hlavního kandidáta na nástupce Tima Cooka a otevřeně přijímá část zodpovědnosti za to, že Apple v kategorii chytré domácnosti zaostal za konkurencí. Před deseti lety byl k investicím do domácích asistentů skeptický. Dnes je ale vše jinak a Apple má strategii, jak na toto „pole“ vstoupit.
Tato strategie zahrnuje tři klíčové produkty. Prvním je HomePad, domácí chytrá centrála s displejem, která kombinuje funkce iPadu a HomePodu. Zařízení bude vybaveno kamerou pro FaceTime a rozpoznávání obličejů. Díky tomu dokáže přizpůsobit obsah tomu, kdo před ním právě stojí. Očekávaný start prodeje je naplánován na podzim roku letošního roku.
Dalším v řadě je malý a úsporný domácí senzor určený pro správu zabezpečení a automatizaci domácích úkolů. Posledním produktem má být jakýsi robotický asistent, který v podstatě přinese iPad na mechanickém rameni. Tento robot by měl být schopen sledovat uživatele po místnosti a aktivně se zapojovat do konverzací díky pokročilé umělé inteligenci.
Zpoždění těchto produktů má na svědomí především vývoj nové generace Siri. Apple nechce uvést hardware dříve, než bude jeho hlasový asistent schopen skutečně pokročilého a plynulého dialogu. Nový operační systém pro tato zařízení má stavět na vizuální „osobnosti“ Siri a integraci Apple Intelligence. Dle mého se o produktech čte velmi hezky. Jestli je ale pravdou, že za zpoždění novinek může zpackaný vývoj Siri (což je logické), může laxní přístup k AI Apple později velmi mrzet.