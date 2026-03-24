Applu se nedaří dostat Face ID pod displej! Přední strana iPhonů se tak ještě chvíli nezmění

Zdá se, že iPhonu s celoplošným displejem bez jediného rušivého prvku typu Dynamic Island či výřez se možná nedočkáme nejen letos, ale ani u výročního iPhonu příští rok. Nové zprávy totiž naznačují, že ambiciózní plány na Face ID skryté pod obrazovkou narážejí na technické problémy, a místo radikálního redesignu se Apple zřejmě spokojí s postupnými úpravami. Dynamic Island by se tedy měl zmenšit, ale hlavní designové prvky zůstanou prakticky stejně viditelné jako u současných modelů.
Se špatnými zprávami přišel jako první leaker Fixed Focus Digital, který se v minulosti již mnohokrát trefil přímo „do černého“. Ten tentokrát od svých zdrojů zjistil, že vývoj Face ID a kamer pod displejem nepokračuje ani zdaleka tak hladce, jak se čekalo. Apple proto údajně už víceméně počítá s tím, že v nejbližších generacích spíš vylepší stávající řešení, než aby úplně skryl čelní kameru a Face ID.
Zajímavé je, že zprávy se netýkají jen tradičních „pevných“ modelů, ale objevují se i ve spojitosti s chystaným ohebným iPhonem. U toho se sice s Face ID nepočítá, nicméně poddisplejová kamera a senzory jsou podle některých analytiků stále ve hře, což však nyní výše zmíněný leaker vyvrací. To však ve výsledku úplně vadit nemusí. Podle dodavatelského řetězce jsou totiž očekávané výrobní objemy poměrně vysoké, takže zřejmě Apple nepočítá s tím, že by určitý ústupek právě ve formě viditelných senzorů a kamer nějak zásadně vadil. Na druhou stranu, až realita po představení ukáže, nakolik bude novinka pro uživatele zajímavá.
Podtrženo, sečteno – problémy s vývojem poddisplejových kamer a senzorů znamenají pro uživatele zejména to, že i nadále získají ověřené, spolehlivé řešení, které bude fungovat tak, jak jsou zvyklí, ale úplně revoluční design s plně skrytým Face ID ve hře není. Apple se zkrátka rozhodl jít cestou postupných kroků, což však z technického pohledu dává smysl, jelikož riziko chyb u nové technologie by mohla jeho reputaci zásadně poškodit.
Na druhou stranu konkurence už dávno experimentuje s displeji bez výřezů, a pokud Apple zůstane konzervativní příliš dlouho, může ztratit část svého „wow“ efektu u zákazníků, kteří chtějí vidět něco opravdu nového. Prozatím tedy zůstávají iPhony chystané pro nadcházející dva roky spíš evolucí než revolucí, a fanoušci si budou muset ještě pár let počkat na úplně celoplošný iPhone.