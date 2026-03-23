3 zásadní věci, které má Apple ještě stihnout v březnu

Apple má za sebou mimořádně nabité týdny, během kterých stihl představit několik produktů. Společnost však v tomto měsíci ještě neřekla poslední slovo. Tento týden se údajně můžeme těšit na celkem tři velká oznámení.
WWDC 2026 a iOS 27 na obzoru
S vysokou pravděpodobností se právě tento týden dočkáme oficiálního oznámení termínu WWDC 2026. Pokud se tak stane, získáme přesné datum, kdy Apple světu poprvé ukáže systémy iOS 27, macOS 27 a další. Konference se má konat (ostatně jako každý rok) na začátku června. Očekává se, že letos se Apple zaměří na hlubší integraci AI.
Den D pro iOS 26.4 a AirPods Max 2
Ve středu se očekává vydání ostré verze iOS 26.4. Tato aktualizace přinese celkem 13 vylepšení, včetně osmi nových emoji nebo opravy přesnosti klávesnice. Novinek se ale dočkají i ostatní systémy. Safari na Macu získá kompaktní zobrazení karet a majitelé Apple Watch se mohou těšit na přehlednější design aplikace Cvičení. Souběžně s aktualizací systému Apple ve středu spustí předobjednávky na nová sluchátka AirPods Max 2.
Gemini a Apple Intelligence jako bonus
Ačkoliv to není v plánu přímo pro tento týden, ve hře je ještě jedno velké odhalení. Koncem měsíce (pravděpodobně 30. března) bychom se mohli dočkat první bety iOS 26.5. Právě tato verze má být tou přelomovou, která poprvé přinese Siri poháněnou Gemini od Googlu a další pokročilé funkce Apple Intelligence.
Za mě je letošní březen jedním z nejzajímavějších měsíců Applu, který pamatuju. Firma dokazuje, že dokáže v rychlém sledu sypat z rukávu nejen nové produkty, ale i zásadní software. Dle mě může být celý tento rok naprosto zásadní. Začalo se dobře. A to ještě očekáváme iPhone Fold, chytrý hub apod.