Zavřít reklamu

Apple poodhalil, kdy vyjde iOS 26.4

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple včera představil druhou generaci svých náhlavních sluchátek AirPods Max a spolu s nimi nenápadně poodhalil i to, kdy se pravděpodobně dočkáme další větší aktualizace OS pro iPhony ve formě iOS 26.4. Z drobných poznámek v technických specifikacích totiž vyplývá, že některé nové funkce sluchátek budou vyžadovat minimálně iOS 26.4 a protože sluchátka míří na trh už na začátku dubna, je téměř jisté, že právě v tomto období Apple vydá i zmíněný systém.

V současnosti je iOS 26.4 ve fázi beta testování, přičemž minulý týden jsme se dočkali vydání 4. bet. Zdá se tedy, že finální verze nemusí být tak úplně daleko. Ještě před ostrým vydáním se pak jako již tradičně očekává takzvaná Release Candidate verze, popřípadě její druhá verze, jelikož ani toho se Apple v poslední době nebojí. Není přitom vyloučeno, že celé testování Apple záměrně zadržoval, dokud oficiálně nepředstaví novou generaci AirPods Max, protože právě jejich podpora se v kódu systému pravděpodobně objevuje.

Vstoupit do galerie

 

Apple zároveň potvrdil, že předobjednávky nových AirPods Max odstartují 25. března a samotný prodej začne na začátku dubna. Právě to je poměrně jasná indicie, že iOS 26.4 dorazí buď úplně na konci března, nebo během prvního dubnového týdne. Aktualizace totiž přinese funkce, bez kterých by nové AirPods Max nedokázaly využít svůj plný potenciál. Patří mezi ně například Live Translation pro překlad konverzací v reálném čase, dále Adaptive Audio, funkce Conversation Awareness, podpora hlasového probuzení Siri, Voice Isolation nebo nové možnosti ovládání přes Digital Crown. Ta mimo jiné umožní využít sluchátka třeba i jako dálkovou spoušť fotoaparátu.

Vstoupit do galerie

Zdá se tedy, že druhá generace AirPods Max nebude jen hardwarovou novinkou, ale zároveň i jedním z důvodů, proč Apple v příštích týdnech vypustí další významnou aktualizaci svých systémů. A pokud vše půjde podle očekávání, už během pár týdnů bychom se jí mohli dočkat i na našich iPhonech.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.