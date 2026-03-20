Oslavy 50. výročí Applu se přesouvají do dalších zemí!

Apple rozjel velkolepé oslavy svého půlstoletí existence. Ačkoli své padesátiny oslaví jablečná společnost až 1. dubna, ale celý březen se nese v duchu kampaně „50 Years of Thinking Different“. Po úvodním překvapení v podobě vystoupení Alicie Keys v New Yorku a koncertech v Asii se nyní pozornost přesouvá do dalších koutů světa, kde Apple ukazuje, jak jeho produkty mění moderního umění a sport.
V kanadském Vancouveru se role hostitele ujme profesionální krasobruslař Elladj Baldé, který bude na workshopu v tamním Apple Store Pacific Centre dne 26. března. Baldé je pro Apple ideálním ambasadorem. Jeho virální videa z přírody, natáčená na iPhone 17 Pro s využitím funkce Dual Capture, totiž dokonale ukazují, jak iPhone dokáže zachytit svět z více perspektiv v jeden moment.
Evropské centrum oslav bude v Paříži. Na Champs-Élysées proběhnou během 25. a 26. března čtyři speciální workshopy Today at Apple. Mezi pozvanými hosty je například DJ Myd nebo grafický designér So Me. Cílem je propojit hudební produkci a vizuální design s technologiemi, na kterých Apple pracuje. Podobně laděná akce v Thajsku, vedená umělkyní Molly (autorkou postavičky Crybaby), se zaměří na digitální kresbu na iPadu. O akci byl extrémní zájem, neboť tato konkrétní byla vyprodána téměř okamžitě po spuštění registrací.
Apple touto akcí dokazuje, že se neohlíží jen do historie, ale oslavuje především komunitu tvůrců, kteří jeho nástroje dennodenně používají. Za mě je pouze škoda, že žádná oslava není blíže. Asi málokdo z nás totiž vyrazí kvůli jablečným oslavám do Paříže.