Dnes vychází nová kniha mapující 50 let Applu

O připravované knize Apple: The First 50 Years od technologického novináře Davida Poguea jsme vás už na našem webu informovali. Teď se ale projekt posouvá o krok dál – publikace totiž právě vstupuje do prodeje a autor zároveň začíná rozsáhlejší mediální turné, během kterého postupně odhaluje další zajímavé detaily z historie Applu. Načasování přitom není náhodné. Apple totiž 1. dubna 2026 oslaví 50 let od svého založení, a právě k tomuto výročí kniha vznikla.
Jablečná bible
Kniha má opravdu ambiciózní rozsah. Na více než šesti stech stranách se snaží zachytit prvních pět desetiletí existence společnosti, která se z malého projektu dvou nadšenců v kalifornské garáži postupně proměnila v jednu z nejvlivnějších technologických firem světa. David Pogue při práci na knize vyzpovídal zhruba 150 lidí, kteří stáli u důležitých momentů historie Applu. Nejde přitom jen o komentátory nebo historiky, ale přímo o lidi, kteří byli u toho – od spoluzakladatele Steva Wozniaka přes bývalého šéfa Applu Johna Sculleyho až po někdejšího designového šéfa Jonyho Ivea. Podle popisu knihy by právě tyto rozhovory měly přinést i nové informace, které doplňují nebo zpřesňují některé známé kapitoly z historie firmy.
Od Apple I po Tima Cooka
Autor se v knize snaží projít celý příběh Applu od jeho začátků až po současnost. Nechybí tedy období prvních počítačů Apple I a Apple II, dramatická léta na přelomu 80. a 90. let, kdy se firmě přestávalo dařit, ani návrat Steva Jobse, který Apple doslova vytáhl z krize a nasměroval jej k produktům, které dnes zná prakticky každý. Poslední část knihy pak mapuje éru Tima Cooka, během které se Apple proměnil v nejhodnotnější firmu světa. Součástí publikace jsou také barevné fotografie a archivní materiály, které mají jednotlivé kapitoly doplnit o vizuální kontext.
Fotogalerie
Tiché oslavy?
S vydáním knihy se pojí i poměrně intenzivní mediální turné autora. David Pogue v posledních dnech poskytuje rozhovory různým médiím a například také vedl delší diskusi s Timem Cookem o historii firmy i o jejím současném směřování. Další zajímavé vystoupení je naplánované na 18. března na festivalu SXSW v texaském Austinu, kde bude Pogue na pódiu zpovídat bývalého marketingového šéfa Applu Phila Schillera. Právě Schiller byl dlouhá léta jednou z nejvýraznějších tváří Applu a lidé si ho dodnes pamatují z prezentací iPhonů nebo Maců.
Zajímavé přitom je, že samotný Apple zatím žádné velké veřejné oslavy svého padesátého výročí oficiálně neoznámil. Přitom jde o milník, který technologické firmy rozhodně neslaví každý den. Je ale docela pravděpodobné, že si Apple své půlstoletí existence připomene alespoň nějakým symbolickým způsobem – ať už formou speciálních materiálů, marketingové kampaně nebo třeba drobných historických připomínek na svém webu.
Historie Applu je dnes poměrně dobře zdokumentovaná, ale pokaždé mě překvapí, kolik nových detailů se stále objevuje. Často jde o drobnosti, které ve výsledku dávají známým příběhům úplně jiný kontext – třeba jak vznikaly některé produkty, jaké spory probíhaly uvnitř firmy nebo která rozhodnutí byla ve své době vlastně velkým riskem. A právě podobné momenty bývají na knihách o Applu nejzajímavější, protože ukazují, že za legendární značkou nestojí jen marketing a ikonické produkty, ale především lidé a jejich rozhodnutí, která dokázala změnit technologický svět.