Kniha k 50 letům Applu slibuje šokující odhalení zákulisí

Blíží se 1. duben 2026, tedy přesně 50 let od založení společnosti Apple, a k výročí vyjde jedna z nejambicióznějších knih o její historii. Novinář David Pogue nyní zveřejnil krátké video, ve kterém poprvé ukazuje, co mohou čtenáři od publikace Apple: The First 50 Years čekat.
Kniha má téměř 600 stran a Pogue na ní podle svých slov pracoval celé dva roky. Výsledkem je 150 rozhovorů včetně těch se současným vedením Applu, ale třeba také známé příběhy s novými detaily ze zákulisí. Pokud jste už četli leccos o garáži v Los Altos nebo o návratu Steva Jobse, tohle nemá být jen další převyprávění legendy, ale hlubší, kontextové ohlédnutí.
Je zajímavé, že Pogue neslibuje jen oslavu úspěchů, ale i rozebrání přešlapů. Vedle ikon jako iPod (450 milionů kusů), iPad (700 milionů) nebo iPhone (2,2 miliardy) se kniha věnuje i projektům jako Lisa, Apple III nebo MobileMe. A právě tahle vyváženost bývá u výročních publikací vzácná , jelikož často sklouznou k marketingu. Mezi zpovídanými nechybí Steve Wozniak, John Sculley nebo Jony Ive, ale také současní designéři a inženýři. To může být na celé knize nejcennější, jelikož pohled lidí, kteří nejsou jen historickými ikonami, ale stále aktivně formují produkty, které dnes používáme, může být v lecčem inspirativní. Oficiální vydání je naplánováno na 10. března, přesto je titul už teď jedničkou v kategorii Historie technologií na Amazonu. A veřte, že jeden výtisk se pokusíme sehnat i k nám do redakce!