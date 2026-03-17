Oslavy 50. výročí Applu se přesouvají z USA do Číny

Oslavy 50 let Apple se pomalu rozjíždějí naplno. Po úvodní zastávce v Grand Central Terminal v New York City se totiž přesouvají dál do světa a další na řadě je Čína. A pokud všechno klapne tak, jak se nyní šušká, bude rozhodně opět na co koukat.
Apple se sice dlouhodobě rád dívá spíš dopředu než zpátky, tentokrát si ale kulaté výročí ujít nenechá. Padesátiny totiž oficiálně připadají na 1. dubna a už teď je jasné, že si je firma připomene ve velkém stylu. Ostatně naznačil to i šéf Applu Tim Cook ve svém otevřeném dopise, ve kterém se vrátil k ikonické filozofii „Think Different“, se kterou před lety přišel Steve Jobs.
První ochutnávku oslav dostali fanoušci v New Yorku, kde vystoupila Alicia Keys přímo v Apple Storu na Grand Central. A jak se zdá, podobný scénář Apple zopakuje i v Číně. Konkrétně se mluví o akci u prodejny Apple Taikoo Li Chengdu, kde už podle fotek ze sociálních sítí vzniká pódium pro další velké vystoupení. Na něm by se měla objevit populární čínská zpěvačka Chris Lee.
Zajímavé je i to, že v Číně už byla spatřena šéfka retailu Applu Deirdre O’Brien, která se dokonce objevila i na oficiálním účtu Applu na Douyin. Kromě toho se ukázala i přímo v prodejně Apple Nanjing East v Šanghaj. Její účast na chystané akci v Chengdu je tak prakticky jistá a ve vzduchu visí i spekulace, že by se mohl ukázat i samotný Tim Cook nebo další lidé z vedení. Celé to tak začíná působit jako poměrně ambiciózní série akcí, kterými chce Apple ukázat, že ani po padesáti letech rozhodně neřekl poslední slovo. A pokud budou další zastávky vypadat podobně jako ty dosavadní, máme se ještě na co těšit.