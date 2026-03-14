Apple zahájil oslavy 50. výročí! V ikonickém Apple Grand Central koncertovala Alicia Keys

Apple zahájil oslavy svého 50. výročí ve velkém stylu. V jeho ikonickém obchodě Apple Store Grand Central se totiž včera večer odehrála speciální oslava, jejíž hlavní hvězdou nebyl nikdo jiný než Alicia Keys. Právě tato akce přitom odstartovala sérii dalších podobných událostí, které chce Apple v rámci oslav svého jubilea pořádat po celém světě.
Celé to přitom alespoň podle příspěvků ze sociálních sítí působilo poměrně spontánně. O akci se totiž prakticky nevědělo až do včerejška, kdy na ni na sociální síti X upozornil například Parker Ortolani z 9to5mac s tím, že se obchod na nějakou dobu uzavře kvůli blíže nespecifikované události. Až později vyšlo najevo, že Apple chystá malý, ale o to zajímavější koncert přímo v prostorách svého obchodu.
Full house w/ @aliciakeys for Apple’s 50th celebration at Grand Central pic.twitter.com/ZkoIaags0K
— 9to5Mac (@9to5mac) March 13, 2026
Samotné vystoupení Alicia Keys bylo podle přítomných naprosto skvělé a atmosféra v obchodě prý patřila k těm, na které se jen tak nezapomíná. Svou roli na tom měl i fakt, že šlo o událost, která vznikla tak trochu z ničeho nic, což jí dodalo velmi příjemný nádech exkluzivity.
Na místě se navíc objevilo i vedení Applu. Dorazil například samotný šéf společnosti Tim Cook, nechyběl ani šéf hardwarového vývoje John Ternus, marketingový šéf Greg Joswiak nebo šéfka retailu Deirdre O’Brien. Jinými slovy, Apple vzal start oslav opravdu vážně.
Pokud má být právě tohle jen začátek, je dost možné, že se v následujících týdnech dočkáme ještě celé řady podobných momentů. A pokud budou alespoň z poloviny tak povedené jako ten v Grand Centralu, mají se fanoušci Applu rozhodně na co těšit.