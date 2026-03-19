Další personální změny v Applu: Expert na chytrou domácnost přechází do Oura týmu

V technologickém světě se čas od času objeví zpráva, která na první pohled nepůsobí nijak dramaticky – jeden manažer odejde z firmy a nastoupí jinam. Jenže když se podíváte blíž, zjistíte, že podobné přesuny často říkají víc o stavu projektů než samotné tiskové zprávy. A přesně to je případ Briana Lynche, který měl v Applu na starosti hardware pro chytrou domácnost a nyní míří do společnosti Oura.
Další změna v týmu chytré domácnosti Applu
Brian Lynch vedl od roku 2022 hardwarovou část týmu, který pracuje na produktech pro chytrou domácnost. Jinými slovy byl jedním z lidí, kteří řešili, jak budou vypadat budoucí zařízení typu chytrý displej, domácí hub nebo další produkty, které mají propojit HomeKit, Siri a Apple ekosystém.
Podle informací agentury Bloomberg ale Lynch z Applu odchází a nově nastupuje do společnosti Oura, která stojí za populárním chytrým prstenem sledujícím zdraví a spánek. Zde bude působit jako senior viceprezident pro hardware engineering. Pro společnost Oura je to poměrně velký „úlovek“. Lynch totiž není v Applu žádným nováčkem. V minulosti se podílel například na vývoji několika generací iPodu a později pracoval také na projektu autonomního auta.
Chytrá domácnost Applu pořád hledá svůj směr
Odchod Lynche přichází v poměrně zajímavém momentu. Apple totiž už delší dobu pracuje na vlastním zařízení pro chytrou domácnost, které by mělo představovat něco na způsob kombinace HomePodu a iPadu, které by sloužilo jako centrální ovládací panel domácnosti. Jenže právě tenhle projekt se podle dostupných informací několikrát zpozdil. Původně se mluvilo o uvedení už loni, později se termín posunul a nyní se spekuluje o nejdřívějším možném uvedení letos na podzim.
Hlavním problémem má být překvapivě Siri. Apple totiž údajně potřebuje zásadně přepracovat hlasového asistenta tak, aby dokázal zařízení poskytovat personalizované informace a ovládat domácnost opravdu chytře. A jak už jsme u Applu několikrát viděli, pokud jedna klíčová část projektu nefunguje podle představ, celý produkt může klidně několik let čekat v šuplíku.
Odchody jako běžná záležitost?
Z pohledu HR nebo firemní kultury je zajímavé, že nejde o první výrazný odchod z této části Applu. To samozřejmě automaticky neznamená, že by projekt chytré domácnosti měl problémy. Ve velkých technologických firmách se podobné přesuny dějí běžně. Na druhou stranu je pravda, že Apple v oblasti smart home zatím nenašel tak silnou pozici jako třeba v telefonech, hodinkách nebo sluchátkách.
Na druhé straně je tu Oura, která je sice nesrovnatelně menší firma než Apple, ale má jednu velkou výhodu – jasně definovaný produkt. Chytré prsteny se v posledních letech stávají čím dál populárnější alternativou k chytrým hodinkám a Oura patří mezi nejznámější hráče na trhu. Z pohledu inženýra může být práce v menší firmě paradoxně zajímavější. Méně vrstev managementu, rychlejší rozhodování a větší vliv na samotný produkt.
Zároveň by ale bylo fér dodat, že Apple rozhodně projekt chytré domácnosti neopouští. Podle dostupných informací pracuje hned na několika dalších produktech pro domácnost. Vedle zmíněného smart displeje se mluví například o video zvonku s Face ID nebo chytrém zámku, který by se mohl integrovat do ekosystému HomeKit.