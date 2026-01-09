Zavřít reklamu

Odchody Applu neberou konce. Firmu opouští významný designér

Amaya Tomanová
Společnost Apple přišla o další výraznou osobnost. Podle informací zveřejněných na sociálních sítích odešel Marco Triverio, dosavadní hlavní designér prohlížeče Safari, do firmy The Browser Company, která stojí za AI-orientovaným prohlížečem Dia.

Odchod potvrdil generální ředitel The Browser Company Josh Miller, který na síti X uvedl, že se Triverio „právě připojil“ k jeho týmu. Přesné datum odchodu z Applu zatím známé není, vše ale nasvědčuje tomu, že jde o velmi čerstlou změnu na začátku roku 2026. Triverio není prvním bývalým zaměstnancem Applu, který k The Browser Company zamířil. Už v dubnu 2024 zde začal pracovat Charlie Deets, někdejší designér lidského rozhraní v Applu, jenž se podílel nejen na Safari, ale i na projektech, souvisejících se soukromím, zpřístupněním nebo třeba sdílením obrazovky. Miller nyní zdůrazňuje, že firma má ve svém týmu designéry ze „všech érách Safari“, které se překrývají s vývojem prohlížečů Arc a Dia.

Podle Millera chce The Browser Company v roce 2026 výrazně posílit vývoj a vybudovat nejlepší tým pro návrh AI rozhraní. Věří, že budoucnost výpočetní techniky se bude odehrávat právě v prohlížeči, což podle něj vyžaduje investice do špičkových talentů i rychlejší inovace. Zatímco Apple je v oblasti AI prohlížečů vnímán spíše jako opatrnější hráč, i Safari už postupně získává nové funkce – například shrnutí textu pomocí umělé inteligence nebo nástroj Web Eraser, který umožňuje odstranit rušivé prvky webových stránek. Odchod klíčového designéra ale ukazuje, že boj o AI talenty v technologickém světě zdaleka nekončí.

.