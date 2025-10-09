AI prohlížeč od tvůrců Arc Browseru míří na Macy!

Rok od svého uvedení v betaverzi se prohlížeč Dia od společnosti The Browser Company konečně dostává k širší veřejnosti. The Browser Company, které stojí například za populárním prohlížečem Arc, oznámila, že její umělou inteligencí poháněný prohlížeč je nyní běžně dostupný pro operační systém macOS – konkrétně pro zařízení s čipy M1 a novějšími, na systému macOS 14 a vyšším.
Dia je koncipována jako inteligentní pracovní nástroj, který kombinuje možnosti klasického prohlížeče s konverzačním rozhraním umělé inteligence. Nabízí bezplatný tarif a také Pro plán za 20 USD měsíčně, který lze vyzkoušet na čtrnáct dní zdarma. Placená verze poskytuje neomezené využití chatu, samozřejmě v mezích podmínek služby.
Uživatelé bezplatné verze mají přístup k hlavním funkcím, jako je možnost chatovat na jakékoli záložce, vytvářet vlastní Skills (dovednosti), zmiňovat otevřené záložky v dotazu, přidávat přílohy nebo personalizovat Diu pomocí funkce Memory. Tyto „Skills“ představují chytré zkratky – buď uživatelské, nebo vestavěné – které mají usnadnit běžné úkoly spojené s plánováním, učením, psaním, kódováním či organizací práce.
Mezi zvýrazněné dovednosti patří shrnování textů, ověřování faktů, analýza historie prohlížení, tvorba osnov nebo plánování produktivity. Vývojáři mysleli i na studenty – Dia totiž nabízí speciální režimy pro studium, které dokážou převést poznámky, přednášky nebo výukové texty na kartičky, kvízy či přizpůsobené studijní průvodce.
Generální ředitel The Browser Company Josh Miller v rámci oficiálního oznámení uvedl, že tým se po uvedení Dia vrací k týdennímu rytmu aktualizací, a naznačil, že během několika následujících týdnů přibudou tři významné nové funkce. Reagoval také na kritiku, že společnost opustila původní prohlížeč Arc – ujistil uživatele, že nejlepší prvky Arcu budou do Dia postupně přepracovány, a to nejen ikonická funkce CMD-S.