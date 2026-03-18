MacBook Pro dostane už letos dotykový displej, další Macy se ho však jen tak nedočkají

Jiří Filip
Když Apple před nedávnem představil světu svůj cenově dostupný MacBook Neo, leckoho tímto strojem doslova ohromil. Jedná se totiž o počítač, který je i přes svou nízkou cenu velmi slušně výkonný, designově zdařilý, nabízí parádní výdrž baterie a hlavně pak operační systém macOS, který byl doposud v této cenové kategorii notebooků nemyslitelný. Ne vše je však takříkajíc dokonalé. Někteří uživatelé totiž poukazují na to, že jestli má jít ze strany Applu o snahu konkurovat levným Windows notebookům či Chromebookům, musí ve druhé generaci „přihodit“ alespoň dotykový displej. Ten sice přitom MacBooku Neo 2 ještě nedávno předpovídal, nyní to však vypadá, že se jej jen tak nedočká. To ostatně potvrdil před pár hodinami i velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman. 

Mohlo by vás zajímat

Podle Gurmanových informací se totiž zdá, že Apple sice myšlenku dotykového MacBooku stále úplně neopustil, ale u modelu Neo s ní minimálně v nejbližších letech rozhodně nepočítá a co víc, Apple zatím ani definitivně nerozhodl, zda dotykový displej dostanou jiné Macy než připravovaný vrcholný MacBook Pro. Právě ten by měl být podle současných informací prvním MacBookem s dotykovým displejem, a to někdy na přelomu let 2026 a 2027. U levnějšího MacBooku Neo se však podobná novinka podle všeho zatím nechystá. Důvod je přitom poměrně jednoduchý, je jím nepřekvapivě velmi nízká cena. Základní MacBook Neo totiž startuje už na 499 dolarech v obchodě pro školství a přidání dotykového panelu by podle zákulisních informací výrobní náklady o něco zvýšilo.

Jak nicméně píšu výše, spekulace o dotykové verzi Neo se přitom objevují už delší dobu. Analytik Ming-Chi Kuo například ještě v září loňského roku tvrdil, že druhá generace tohoto notebooku by podporu dotyku mít mohla. O víkendu ale svá slova mírně korigoval s tím, že se tato možnost spíše vzdaluje. A Gurman nyní přidal ještě o něco razantnější komentář. Podle něj by byl „velmi překvapený“, kdyby se dotykový displej do MacBooku Neo dostal během příštích tří let.

Mohlo by vás zajímat

To ale zároveň neznamená, že se druhé generace tohoto notebooku nedočkáme. Ba právě naopak, podle Kua by měl Apple MacBook Neo 2 představit už příští rok s tím, že největší změnou má být především nový čip, konkrétně A19 Pro, který by měl nahradit současný A18 Pro. Spolu s ním by měl přijít také nárůst operační paměti z dnešních 8 GB na 12 GB. Ale zcela upřímně, možnost dotykového ovládání by u tohoto modelu (stejně jako u ostatních) na škodu rozhodně nebyla). Sám jsem měl možnost před lety používat laptop s podporou dotyku a musím říci, že pro mnohé úkony se jednalo o velmi příjemnou záležitost. 

