Na MacBooku Neo už běží i Windows, má to ale háček

Když Apple minulý týden představil MacBook Neo, řada lidí začala okamžitě řešit to, zda na něm půjde spustit Windows přes virtualizaci? Odpověď přitom tehdy nebyla úplně jasná. Vývojáři z Parallels totiž krátce po uvedení notebooku upozorňovali, že jejich software Parallels Desktop zatím na MacBooku Neo testovaný nebyl a otázkou proto bylo, jak si hardware s řešením od Parallels poradí. A to už nyní zčásti víme.
Parallels před pár hodinami skrze své sociální sítě potvrdilo, že virtualizace na MacBooku Neo funguje. Konkrétně je již jasné, že Parallels Desktop se na MacBook Neo bez problémů nainstaluje a virtuální stroje na něm běží stabilně. Vývojáři nicméně zatím provedli jen základní testování použitelnosti, aby mohli následně potvrdit, že virtuální prostředí lze na novém laptopu normálně spustit. Kompletní testy kompatibility a výkonu ale stále probíhají, takže definitivní verdikt zatím nepadl.
Je tu však jeden háček, kterým může být operační paměť tohoto zařízení. Základní konfigurace MacBooku Neo totiž nabízí pouze 8 GB RAM, což je dnes spíš minimum a právě u virtualizace to může být limit. Windows totiž podle Parallels potřebuje alespoň 4 GB paměti. Pokud tedy na MacBooku Neo spustíte virtuální stroj, musí se o dostupnou RAM dělit jak macOS, tak Windows, což ve výsledku samozřejmě znamená, že při náročnější práci může být systém znatelně pomalejší.
Na druhou stranu Apple prodával MacBooky s 8 GB RAM dlouhé roky a pro lehčí virtualizační scénáře to často stačilo. Parallels proto říká, že pro občasné používání Windows (například kvůli starší firemní aplikaci nebo utilitě dostupné jen pro Windows) může být MacBook Neo zcela dostačující. Pokud ale plánujete ve Windows pracovat častěji nebo spouštět náročnější aplikace, je jasné, že pro vás budou lepší MacBooky s větší pamětí, což jsou již dnes ve výsledku všechny. Air totiž začíná na 16GB RAM a MacBook Pro jakbysmet. MacBook Neo tak zůstává spíš dostupným vstupem do světa macOS, který zvládne i Windows, ale spíše jen v lehčím nasazení.