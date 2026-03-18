Apple chtěl zřejmě iPhone 17e představit mnohem dřív, než nakonec udělal! Tohle je důkaz

Když Apple na začátku března letošního roku představil světu nový iPhone 17e, utnul tímto krokem měsíce spekulací o tom, že je příchod tohoto telefonu „bezprostředně“ za dveřmi. O představení novinky jsme totiž v posledních týdnech a měsících slýchali doslova na denní bázi s tím, že její příchod mnozí novináři, analytici či leakeři (a to i ti nejpřesnější) označovali za „bezprostřední“ de facto od začátku letoška. Apple si však dal nakonec docela na čas a novinku ukázal až na začátku března, čímž veškerá dřívější tvrzení o představení zdiskreditoval. Jak se však zdá, dost možná měl skutečně v plánu přijít s telefonem dřív a z nějakého důvodu se nakonec rozhodl tak neučinit.
V redakci jsme si totiž všimli toho, že vám iPhone 17e v sekci Kondice baterie v Nastavení prozradí, že byla jeho baterie vyrobena už v listopadu 2025, což je docela solidní předstih před představením, ke kterému došlo až v březnu. Přitom když se podíváte na první várku iPhonů 17 Pro, zjistíte, že pro ně Apple baterky vyráběl až v průběhu července, aby je následně mohl použít při montáži a telefony na začátku září představit. Jinými slovy, mezi výrobou baterie pro iPhone 17 Pro a jeho představením je podstatně kratší časový úsek, než který je mezi výrobou baterie pro iPhone 17e a jeho představením. A to vzhledem k tomu, že modelu 17 Pro musel Apple logicky s ohledem na obří zájem vyrobit do zásoby daleko víc než iPhonů 17e, časové rozestupy zde prostě úplně nesedí.
Jen pro zajímavost, baterie pro iPhone 17 Pro Max, který nám do redakce dorazil taktéž hned první den prodejů, byla vyrobena v červenci 2025 . A jelikož je iPhone 17 Pro Max podle dostupných informací jedním z nejprodávanějších iPhonů posledních let a řada Pro Max obecně velmi táhne, je jasné, že se právě tímto modelem chtěl Apple předzásobit ještě víc než klasickým iPhonem 17 Pro. Ani v tomto případě však není rozestup mezi výrobou baterie a představením tak velký jako v případě iPhonu 17e.
Skoro se nám tak až chce říci, že veškeré zprávy z předešlých týdnů o „bezprostředním představení“, které hovořily třeba o polovině února jakožto o možném představení novinky na roční výročí příchodu iPhonu 16e nebyly tak úplně mimo. Dost možná se totiž opíraly o zprávy přímo z Applu, dle kterých bylo představení skutečně na spadnutí, ale z nějakého důvodu se nakonec kalifornský gigant rozhodl na poslední chvíli vydání pozdržet až na začátek března. A nebo je celá tato teze úplně špatně a Apple nasazuje do iPhonů 17e prostě jen baterky určené pro iPhone 16e, jelikož mají stejnou kapacitu, a ve výsledku tak vše trochu zkresluje. Minulost nám nicméně nejednou ukázala, že se Apple pozdržet vydání novinek nebojí. Vzpomeňme ostatně na balení starších Apple TV, na kterých byl uveden předešlý rok, ve kterém se taktéž jejich představení očekávalo, ale nakonec k němu nedošlo.