Revoluce od NVIDIA: DLSS 5 přináší fotorealismus do videoher v reálném čase

Jan Vajdák
NVIDIA představila před pár hodinami technologii DLSS 5, kterou označuje za nejvýznamnější průlom v počítačové grafice od dob ray tracingu. Jensen Huang, zakladatel a CEO společnosti, přirovnal tento krok k „GPT momentu“. DLSS 5 totiž přestává být pouhým nástrojem pro zvýšení výkonu a stává se neurálním renderovacím modelem, který scénu v reálném čase obohacuje o fotorealistické osvětlení a materiály, které byly dříve k vidění jen v Hollywoodu. A my v redakci musíme uznat, že alespoň z prvních ukázek je jasně vidět, o jak obrovský grafický skok se jedná.

Zatímco předchozí verze DLSS se soustředily na dopočítávání rozlišení a generování celých snímků, DLSS 5 jde mnohem hlouběji. Jako vstup bere barvu a pohybové vektory každého snímku a pomocí AI modelu do nich „vštěpuje“ fyzikálně přesné vlastnosti světla.

Model je trénován tak, aby rozuměl významu scény. Pozná lidskou kůži, vlasy nebo látku a ví, jak by měly reagovat na konkrétní osvětlení, ať už jde o protisvětlo nebo zataženou oblohu. Výsledkem je precizní zobrazení detailů, jako je rozptyl světla pod kůží nebo jemný lesk tkanin, to vše v rozlišení 4K při plynulé hratelnosti.

Na rozdíl od běžných video modelů je DLSS 5 pevně ukotvené ve 3D světě hry, což zajišťuje vizuální stabilitu a respektuje umělecký záměr vývojářů. Ti mají k dispozici podrobné ovládací prvky pro intenzitu efektu a gradaci barev, aby si každá hra zachovala svou unikátní estetiku.

Podporu nové technologii již potvrdila herní studia jako Bethesda, Capcom nebo Ubisoft. DLSS 5 uvidíme v akci již letos na podzim v titulech jako Assassin’s Creed Shadows, Starfield nebo Resident Evil Requiem.

Pro vývojáře je integrace díky rámci NVIDIA Streamline snadná, což slibuje rychlé rozšíření napříč průmyslem. Podle prvních ukázek z technologického dema Zorah se zdá, že hranice mezi hrou a realitou se právě teď definitivně smazala. Mně DLSS už dlouho fascinuje a je to za mě mimořádný kus technologie. DLSS 5 vypadá skvěle. Jde ovšem o promo videa. Výsledek tedy posoudím až na vlastní kůži.

