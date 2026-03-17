iOS 27 možná umožní ještě víc vypnout Liquid Glass

Jiří Filip
Když designér Alan Dye loni na konci roku opustil Apple a zamířil do Mety, v Cupertinu se zároveň odehrály poměrně zajímavé personální šachy. Na pozici viceprezidenta pro Human Interface Design byl totiž jmenován Steve Lemay coby jedna z legend Applu. A protože právě design je u Applu tradičně velmi citlivé téma, začalo se tehdy poměrně rychle spekulovat o tom, zda se firma nepokusí ustoupit od svého kontroverzního designového stylu známého jako Liquid Glass. Podle nejnovějších informací ale nic takového v plánu není. 

Ve svém newsletteru Power On to uvedl novinář Mark Gurman z Bloomberg, podle kterého Apple na Liquid Glass rozhodně nezanevřel. Ba právě naopak, samotný Steve Lemay měl být jednou z klíčových postav jeho vývoje a výrazně se na celé podobě tohoto designového směru podílel. To však neznamená, že Apple ignoruje kritiku části uživatelů. Podle Gurmana totiž firma během vývoje iOS 26 experimentovala s poměrně zajímavou funkcí ve formě systémového posuvníku, který by uživatelům umožnil upravit míru „skleněného“ efektu napříč celým systémem.

Jinými slovy, každý by si mohl nastavit, jak výrazný Liquid Glass vlastně chce. Někdo by tak mohl mít systém plný průhledností, odlesků a efektů, zatímco jiný by je mohl výrazně omezit a dostat se tak k vizuálně klidnější podobě systému. Apple ale při pokusu rozšířit tuto funkci na celý systém narazil na poměrně zásadní technické problémy, které se údajně týkaly především prvků jako jsou složky aplikací, domovská obrazovka nebo navigační lišty v aplikacích. Právě u těchto částí systému bylo podle zdrojů obtížné zajistit, aby změna intenzity efektu fungovala spolehlivě a zároveň nepůsobila vizuálně rozbitě.

Nakonec se tak Apple rozhodl použít podobný princip jen v omezené podobě. Posuvník se objevil například u hodin na zamčené obrazovce, kde si uživatelé mohou upravit jejich vzhled a intenzitu efektů. Podle Gurmana se ale Apple této myšlenky úplně nevzdal. Naopak se zdá, že by se k ní mohl vrátit už letos s příchodem iOS 27. Pokud se totiž inženýrům podaří vyřešit zmíněné technické překážky a nabídnout skutečně systémové nastavení, mohlo by to výrazně změnit debatu kolem Liquid Glass. Z jednoduché designové volby Applu by se totiž najednou stala věc, kterou by si každý mohl přizpůsobit podle svého. A právě to by mohlo uklidnit část uživatelů, kterým současný vzhled systému zkrátka úplně nesedí.

