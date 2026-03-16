Apple tvrdil, že nový Studio Display nefunguje s Macy s Intelem. Realita je ale opačná

Jan Vajdák
Apple již začal prodávat nové monitory Studio Display a Studio Display XDR. Tyto sice podle oficiálních specifikací vyžadují čipy Apple Silicon a systém macOS Tahoe 26.3.1, realita je ale o něco jinačí. Přestože majitelé starších Maců s procesory Intel na oficiálním seznamu kompatibility chybí, první testy ukazují, že i tyto stroje lze s novým hardwarem rozumně používat. Ovšem s několika podstatnými „ale“. Navzdory přísným systémovým požadavkům uvádí technická dokumentace Applu, že monitor je „plně kompatibilní se všemi modely Macu vybavenými porty Thunderbolt 3 nebo novějšími„.

To v praxi potvrdil i známý vývojář Mr. Macintosh, kterému se podařilo Studio Display XDR bez problémů připojit k 13palcovému MacBooku Pro s Intelem z roku 2020. Monitor se sice detekuje a obraz přenáší, ale nepočítejte s tím, že dostanete veškeré technické vychytávky, které tento kousek umí.

Největším kamenem úrazu je technologie ProMotion. Plynulá frekvence 120 Hz je oficiálně vyhrazena pouze pro novější čipy Apple Silicon (M4, M5 a výkonnější varianty M2/M3). Většina Maců s Intelem přes Thunderbolt standardně zvládne maximálně 5K při 60 Hz.

Pokud byste přesto toužili po vyšší frekvenci, některé modely z let 2018 a 2019 (například 16″ MacBook Pro nebo Mac Pro) dokážou protlačit 120 Hz, ale pouze při sníženém rozlišení 4K. K tomu je navíc často potřeba použít specifické kabely jako USB-C na DisplayPort 1.4.

Obraz na Macu s Intelem tedy pravděpodobně nebude problém. Otazník visí nad doplňkovými funkcemi, které spoléhají na úzké propojení s macOS Tahoe a čipy řady A uvnitř monitoru. Jde zejména o pokročilou správu barev, prostorové audio nebo automatické centrování kamery Center Stage.

Pokud tedy stále sedíte u stroje z roku 2019 nebo 2020 a zvažujete investici do Studio Display XDR, monitor vám s velkou pravděpodobností fungovat bude. Jen se musíte smířit s tím, že z něj nevyždímáte maximum. Za mě je to jasný signál, že éra Intelu u Applu definitivně končí a tyhle monitory jsou už stavěné pro budoucnost Apple Silicon.

