Nové Apple Studio Pro Displaye pohání čipy z iPhonů 17 (Pro) a Air. Proč?

Apple při představení nových monitorů Studio Display a Studio Display XDR mluvil hlavně o kvalitě obrazu, zvuku a nových funkcích kamery. Jednu technickou věc ale v tiskových materiálech vůbec nezmínil – jaký čip vlastně tyto monitory pohání. Odpověď se nakonec objevila až díky analýze jejich firmwaru.
Podle kódu objeveného ve firmwaru nových monitorů, který analyzoval spolupracovník serveru MacRumors Aaron Perris, má druhá generace Studio Display uvnitř čip A19, zatímco Studio Display XDR je vybaven výkonnějším A19 Pro. Apple tak použil stejnou generaci procesorů, kterou představil loni u iPhonů 17 (Pro) a iPhone Air.
Zajímavá volba
Na první pohled může znít zvláštně, že má monitor vlastní procesor, ale u Applu to vlastně není novinka. Už původní Studio Display z roku 2022 obsahoval čip A13 Bionic, tedy procesor známý z iPhonu 11. Apple tehdy vysvětloval, že právě tento čip umožňuje funkce jako Center Stage pro automatické sledování osoby před kamerou, prostorový zvuk nebo hlasové ovládání Siri.
Nové modely jdou ale ještě dál. Modernější čipy A19 a A19 Pro pravděpodobně stojí za vylepšeným zvukovým systémem a novými funkcemi kamery. Apple například zmiňuje režim Desk View, který dokáže současně zobrazit váš obličej a zároveň pohled shora na pracovní plochu před monitorem.
Fotogalerie
Překvapivý zvuk
Zajímavé je také vylepšení reproduktorů. Apple uvádí, že šestireproduktorový systém v nových monitorech nabízí až o 30 % hlubší basy než předchozí generace. Pokud jste někdy poslouchali hudbu nebo sledovali film na starším Studio Displayi, víte, že už tehdy patřil zvuk mezi to nejlepší, co lze v monitoru najít. O to víc mě zajímá, jak budou znít nové modely.
Proč má ale právě Studio Display XDR výkonnější A19 Pro, zatím Apple přímo nevysvětlil. Dává to ale logiku. Tento model totiž nabízí pokročilejší technologie, jako je mini-LED podsvícení, vyšší jas nebo 120Hz obnovovací frekvence. Silnější čip tak může pomáhat s jejich řízením. Na detailnější odpovědi si budeme muset ještě chvíli počkat. Jakmile se nové monitory dostanou do rukou recenzentům a objeví se první rozborky, pravděpodobně se dozvíme víc o tom, jak Apple jejich hardware navrhl.