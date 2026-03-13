Nový Studio Display v sobě skrývá 128GB úložiště, bude vám ale k ničemu

Nové generace monitorů Studio Display a Studio Display XDR jsou již v prodeji. A nutno říct, že skrývají pod kapotou hardware, za který by se nemusel stydět ani smartphone. Levnější Studio Display je osazen čipem A19. Profesionální verze XDR pak využívá výkonnější A19 Pro. Překvapivým zjištěním je však kapacita vnitřního NAND úložiště, která se je u obou modelů 128 GB.
Ačkoliv jde o monitory, obě zařízení pohání operační systém postavený na iOS, což vysvětluje, proč jsou zde čipy A19 a A19 Pro. Tyto procesory mají na starosti mnoho funkcí. A to od zpracování obrazu pro kameru s funkcí Center Stage a kalibraci barev až po správu USB a Thunderbolt portů či prostorový zvuk. Pro plynulý chod těchto procesů disponuje Studio Display 8 GB RAM, u verze XDR se pak hodnota operační paměti vyšplhala na 12 GB.
Fotogalerie
Vnitřní prostor 128 GB slouží především pro systémový software, diagnostiku a postupné stahování aktualizací firmwaru. Pro uživatelská data tato paměť přístupná není. Oproti předchozí generaci, která měla 64 GB, jde tak o dvojnásobný nárůst kapacity. Důvod nasazení takto velkých pamětí je pravděpodobně čistě ekonomický.
Pro Apple je levnější využít stávající moduly z dodavatelského řetězce iPhonů, než vyvíjet a objednávat menší, specifické čipy s nižší kapacitou. Většina z oněch 128 GB tak pravděpodobně zůstane nevyužitá, což ale v praxi ničemu nevadí. Důležité je, že hardware zajišťuje bleskovou odezvu všech doprovodných funkcí.
Jsem docela zvědavý, jestli Apple v budoucnu nevyužije tento výkon k něčemu dalšímu, protože mít v monitoru v podstatě vnitřnosti z nového iPhonu, a využívat je jen na kameru a zvuk, je z technického hlediska až neuvěřitelný luxus. Na každý pád žádný z těchto monitorů asi nikdy vlastnit nebudu, neboť jsou zcela mimo mé běžné potřeby. Ale jsou krásné.