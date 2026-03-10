Apple Studio Display XDR v prvních recenzích září, mohl však být ještě lepší

Apple se po letech rozhodl obměnit své profesionální monitory, když vedle klasického Studio Display představil minulý týden také zcela nový Studio Display XDR, který má postupně nahradit legendární Pro Display XDR s cenovkou kolem 5000 dolarů. A přestože se obě tyto novinky začnou prodávat oficiálně až zítra, Apple už je stihl v předešlých dnech zapůjčit vybraným zahraničním médiím a youtuberům, díky čemuž tak jsou již nyní k dispozici i první recenze. A z těch vychází zejména XDR model opravdu fantasticky.
Pokud jde o základní Studio Display, změn je podle recenzentů poměrně málo. Server The Verge uvádí, že Apple zde používá prakticky stejný panel jako u předchozí generace, přičemž novinkou je hlavně vylepšená kamera, lepší reproduktory a modernizované porty. Jas i samotná kvalita obrazu však zůstávají prakticky stejné, takže jde spíše o menší evoluci než zásadní upgrade. Pokud jste tedy nad novým Studio Displayem stejně jako já uvažovali, možná bude lepší sáhnout po starší generaci dostupné ve výprodejích.
O poznání zajímavější je ale Studio Display XDR, který se má podle Applu stát nástupcem Pro Display XDR. A jak se zdá, nakročeno k tomu má opravdu dobře. Podle recenzentů je totiž jeho obraz velmi ostrý a čistý, s minimálním prosvítáním světla díky lokálnímu stmívání. Přesto má mini-LED technologie své limity a oproti OLED panelům je stále o něco horší v podání černé a také pozorovací úhly nejsou tak široké. Doufejme tedy, že Apple do budoucna na OLED u svých profesionálních displejů přejde.
Dalším benefitem Studio Displaye XDR je pak jeho vysoký jas. Recenzenti uvádějí, že bez problémů dosahuje až 2000 nitů ve špičce, což je při běžné pracovní vzdálenosti opravdu výrazná hodnota. Přesnost barev je pak podle testů velmi dobrá napříč přednastavenými profily a HDR obsah vypadá podle mnoha testerů opravdu působivě. Pochvalu si ale vysloužila i další výbava. Vestavěné reproduktory jsou podle recenzí dostatečně hlasité na hudbu, videa i videohovory a 12MP kamera poskytuje velmi slušnou kvalitu obrazu.
Co se pak týče přímého srovnání s Pro Display XDR, známý technologický youtuber Marques Brownlee ve své recenzi uvedl, že Studio Display XDR je „lepší v každém směru“ než právě starší Pro Display XDR. Konkrétně zmiňuje vyšší jas, lepší kontrast, méně blooming efektu a také dodatečný Thunderbolt port. Obrazová kvalita vychází do značné míry z nasazení mini LED panelu, zatímco u Pro Display XDR byl k dispozici jen panel s LED podsvícením. Zajímavostí pak je i 120Hz obnovovací frekvence, díky které se monitor výborně hodí například k MacBookům Pro s ProMotion displejem. Podle Brownleeho jde i díky tomu v současnosti o jednu z nejlepších kombinací, jakou můžete pro MacBook Pro pořídit.
Apple přitom podle něj nemíří čistě jen na profesionály, protože jde o relativně malý trh. Studio Display XDR má být spíše univerzálnějším produktem, který zvládne profesionální práci, ale zároveň může sloužit i jako prémiový monitor pro běžné uživatele. Tomu ostatně do značné míry napovídá i jeho cenovka, která je sice posazena vysoko (konkrétně na 84 990 Kč/3299 dolarů), nicméně stále výrazně níž než za kolik byl prodáván Pro Display XDR.
Mohlo být i lépe a to nejen díky OLED
Recenzenti však zároveň upozorňují na několik drobností, které by mohly být lepší. Server PetaPixel například chválí fenomenální kvalitu zpracování, ale kritizuje integrovaný napájecí kabel, ostřejší hrany stojanu nebo relativně tlusté rámečky kolem displeje.
V testech barev navíc monitor dosáhl zhruba 86% pokrytí prostoru Adobe RGB, což je dobré, ale ne absolutní špička a pro opravdové profíky to tedy může být limitující faktor. PetaPixel také zaznamenal mírnou odchylku kontrastu v pravém horním rohu panelu, i když podle redakce jde o něco, čeho si většina lidí při běžném používání vůbec nevšimne. HDR obsah podle testů vypadá skvěle, bez trhání obrazu a s minimálním halo efektem kolem jasných objektů. Přesto ale mini-LED stále nedosahuje kontrastu a hluboké černé, kterou nabízí OLED technologie.
Na druhou stranu je pravda, že na trhu prakticky neexistuje přímý konkurent. Jen málo výrobců totiž nabízí monitory, které kombinují 5K rozlišení, mini-LED podsvícení, vysoký jas, přesnou kalibraci barev a Thunderbolt 5 konektivitu.
Celkový obrázek z prvních recenzí je tedy poměrně jasný. Studio Display XDR představuje výrazné zlepšení oproti Pro Display XDR, zejména díky modernějšímu podsvícení, vyššímu jasu a lepší výbavě. Zároveň ale ukazuje, že mini-LED technologie má stále své limity a v některých ohledech ji OLED displeje stále dokážou překonat. Pokud vás tedy při představení zaujal, zklamáni z něj prakticky 100% nebudete.