MacBook Neo nepřestává překvapovat. Klávesnici půjde konečně vyměnit samostatně

Nový MacBook Neo si od svého uvedení získává pozornost hlavně díky poměru ceny a výkonu. Jak se ale nyní ukazuje, Apple u něj udělal ještě jednu velmi zajímavou změnu, která potěší především servisní techniky a uživatele řešící opravy. Klávesnici totiž půjde nově vyměnit samostatně, což dělá z tohoto stroje jeden z nejlépe opravitelných Maců za poslední roky, ne-li ten vůbec nejopravitelnější.
Informace vyplývá z oficiálního servisního manuálu, který Apple zveřejnil krátce po uvedení počítače na trh. Ten odhaluje, že konstrukce notebooku je v tomto směru výrazně jiná než u většiny předchozích modelů. U MacBooků totiž dlouhé roky platilo, že výměna klávesnice znamenala výměnu celé horní části těla notebooku, takzvaného Top Case. Ten zahrnoval nejen samotnou klávesnici, ale také hliníkové šasi a často i další komponenty.
U MacBook Neo je to ale jinak. Apple totiž připravil samostatné díly pro klávesnici, variantu klávesnice s Touch ID i samotný Top Case. Servisní manuál navíc ukazuje, jak lze klávesnici vyměnit bez nutnosti měnit celý horní modul. Je sice pravda, že samotná výměna stále není úplně jednoduchá, jelikož podle dokumentace je potřeba odšroubovat více než 40 šroubků. Přesto je to však výrazně jednodušší než kompletní rozebrání horní části notebooku.
S lehčí opravitelností a náročností na díly pak jde ruku v ruce i další velmi důležitá věc, která uživatele tohoto stroje dost možná potěší. Náhradní Top Case díly pro moderní MacBook Air a MacBook Prose se ve Spojených státech běžně pohybují mezi 400 a 600 dolary. Samostatná klávesnice pro MacBook Neo ale bude prakticky 100% výrazně levnější, což je rozhodně dobrá zpráva. . Přesné ceny zatím Apple nezveřejnil, ale očekává se, že náhradní díly se časem objeví v jeho programu Self Service Repair, kde si je mohou objednat i běžní uživatelé.
Zdá se tedy, že MacBook Neo není jen zajímavým notebookem z hlediska výkonu a ceny. Pokud se navíc potvrdí, že Apple podobnou konstrukci použije i u dalších MacBooků, může jít o začátek výrazně lepší opravitelnosti, která byla u notebooků z Cupertina dlouhá léta spíše slabší stránkou.