Apple chce přesnější barvy než kdy dřív. Studio Display XDR dostane profesionální kalibraci

Studio Display XDR cílí hlavně na „profíky“. A technická dokumentace k tomuto modelu to jen potvrzuje. V listinách se zmiňují dvě zásadní novinky, které potěší především právě profesionály v oblasti videa a grafiky. Apple se totiž chystá uvést funkci Full Calibration a zcela nový model měření barev s označením Apple CMF 2026.
Budoucí aktualizace systému macOS přinese novou funkci Full Calibration, která uživatelům umožní kompletní rekalibraci klíčových vlastností monitoru pomocí profesionálních měřicích přístrojů.
Ve spojení s kompatibilním spektroradiometrem bude možné přesně nastavit bílou, souřadnice základních barev, jas i gamu displeje. Ačkoliv Apple každý jednotlivý kus kalibruje už v továrně, tato novinka dovolí udržet stoprocentní přesnost neustále.
Ještě zajímavější je ale představení systému Apple CMF 2026. Většina dnešních displejů se stále spoléhá na standard CIE 1931, který vznikl téměř už před 100 lety. Apple je však toho názoru, že tento starý model má své limity, kvůli kterým může obraz na dvou zkalibrovaných monitorech vypadat jinak, ačkoli budou papírově zcela stejné.
Nový model Apple CMF 2026 řeší tyto neduhy tím, že mnohem přesněji odpovídá tomu, jak barvy vnímá lidské oko. Cílem je tak dosáhnout „vizuální jednoty“. Apple už nyní tento standard používá při kalibraci každého Studio Display XDR. Ale stále ponechává podporu pro „tradiční“ CIE 1931. A to kvůli kompatibilitě s nynějšími profesionálními postupy.
Z mého pohledu nejde ohledně těchto novinek o žádné velké překvapení. Profesionální produkty pro profesionální klienty vyžadují profesionální postupy. Hodláte pořídit nějaký monitor přímo od Applu?