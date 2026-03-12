MacBook Pro se příští rok zásadně změní! Tyto novinky pro něj Apple chystá

Pokud jste v poslední době přemýšleli o koupi nového MacBooku Pro, možná by stálo za to ještě chvíli vydržet. Podle známého analytika Ming-Chi Kuo totiž Apple chystá pro tuto řadu jednu z největších modernizací za poslední roky a nutno uznat, že pokud se tato předpověď naplní, bude stát novinka skutečně za to.
Kuo ve svém nejnovějším komentáři konkrétně tvrdí, že další generace MacBook Pro by měla dorazit mezi koncem roku 2026 a začátkem roku 2027 a přinést zásadní technologický skok v mnoha směrech. Tím nejviditelnějším má být přechod na OLED displej, který oproti současnému displeji s mini-LED podsvícením nabídne podstatně kvalitnější zobrazovací schopnosti v čele s lepším podáním barev, dokonalou černou či vysokým jasem. Ostatně, vzpomeňte si sami na to, jak zásadně se posunuly iPhony, když u nich Apple z LCD přešel právě na OLED.
Podstatně lepšími zobrazovacími schopnostmi to však rozhodně nekončí. Apple totiž údajně počítá u displeje i s podporou dotykového ovládání, kterého bychom se u Maců dočkali poprvé v jejich historii. To by přitom mělo být vnímáno jako doplněk ke klasickému ovládání přes trackpad či myš, což je myšlenka, která se mi osobně dost líbí. Když jsem totiž před lety využíval notebook s dotykovým displejem, občasné dotykové ovládání při specifických situacích bylo prostě fajn.
Displej však možná nebude tou nejviditelnější devízou nové generace MacBooků Pro. Apple údajně připravuje také tenčí konstrukci a dokonce i implementaci prvků, které dnes známe hlavně z iPhonů, jako je například Dynamic Island, což by v kombinaci s dotykovým ovládáním dávalo docela smysl.
Fotogalerie
Nové čipy i podpora mobilního připojení?
Velkým lákadlem budou samozřejmě i nové čipy. V zákulisí se už nějakou dobu mluví o příchodu procesorů M6 Pro a M6 Max, které by měly vznikat pomocí 2nm výrobního procesu společnosti TSMC. Ten by měl přinést nejen vyšší výkon, ale i lepší energetickou efektivitu, takže teoreticky lepší výdrž baterie. Nynějších 24 hodin na baterii tak dost možná padne.
Zajímavostí je i možnost podpory mobilních dat, jak dnes zvládají třeba iPady. Apple totiž údajně zvažuje nasazení vlastního modemu, konkrétně variant C1X modem nebo C2 modem, což by umožnilo připojení k mobilním sítím bez nutnosti používat hotspot z iPhonu. MacBook by se tak ve výsledku stal zcela nezávislým zařízením, na kterém se dá pracovat kdekoliv, kdykoliv a bez čehokoliv – tedy samozřejmě za předpokladu dostupnosti mobilního signálu.
Zdá se tedy, že budoucnost nových MacBooků Pro je opravdu růžová a pokud se naplní veškeré předpoklady, čeká nás příchod počítačů, které budou bez problému kralovat světu notebooků. Snad se tedy Applu podaří dotáhnout vše k dokonalosti a co víc, nezabije své novinky cenou. Protože pokud budou nové MacBooky skutečně tak „našláplé“, jak se tvrdí, zdražování se prakticky 100% nevyhneme.