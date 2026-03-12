Zavřít reklamu

MacBook Neo 2 se dotykového displeje nakonec prý nedočká

Mac
Jiří Filip
0

Přestože se ještě před pár dny zdálo, že druhá generace MacBooku Neo by mohla přinést jednu poměrně zásadní novinku, nyní je zase vše jinak. Řeč je konkrétně o nasazení spekulovaného dotykového displeje, kterého se měla novinka dočkat coby další dorovnání levné konkurence z řad Chromebooků a Windows notebooků. Stát se tak však nakonec nemá.

S novou zprávou přišel analytik Ming-Chi Kuo, který se dlouhodobě věnuje sledování dodavatelského řetězce Applu. Už ve zprávě z loňského září správně odhadl, že první generace MacBook Neo vstoupí do sériové výroby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 a zároveň nebude mít dotykový displej. Zároveň tehdy připustil, že by Apple mohl tuto funkci přidat alespoň u druhé generace, která se očekává kolem roku 2027. Jeho nejnovější zjištění však naznačují opak. Podle informací z dodavatelského řetězce se zdá, že Apple dotykový panel ani u MacBooku Neo 2 nakonec nasadit nemusí.

Důvod je přitom poměrně jasný. Dotykové displeje jsou běžné hlavně u levnějších notebooků s ChromeOS, kde více než polovina zařízení podporuje dotyk. Apple ale dlouhodobě zastává jiný přístup a u Maců preferuje klasické ovládání pomocí trackpadu a klávesnice. To se sice nejspíš v následujících měsících do značné míry změní, i tak však má nejlevnější notebook od Applu setrvat na displejové klasice. 

Prvním dotykovým Macem by se měl podle Kua i dalších zdrojů stát nový high-endový model MacBook Pro s OLED displejem a přepracovaným designem. Novinka by navíc mohla stát ještě nad současnou řadou MacBook Pro a díky podpoře dotykového ovládání by nabídla vůbec poprvé v historii speciálně upravený macOS, který by byl přizpůsobený jak ovládání trackpadem, tak dotykem. Novinář Mark Gurman z Bloomberg dokonce tvrdí, že by Apple mohl tento model uvést pod zcela novým názvem MacBook Ultra. Nechme se tedy překvapit, zda se tak skutečně stane.

Zdroj
