MacBook Neo 2 se dotykového displeje nakonec prý nedočká

Přestože se ještě před pár dny zdálo, že druhá generace MacBooku Neo by mohla přinést jednu poměrně zásadní novinku, nyní je zase vše jinak. Řeč je konkrétně o nasazení spekulovaného dotykového displeje, kterého se měla novinka dočkat coby další dorovnání levné konkurence z řad Chromebooků a Windows notebooků. Stát se tak však nakonec nemá.
S novou zprávou přišel analytik Ming-Chi Kuo, který se dlouhodobě věnuje sledování dodavatelského řetězce Applu. Už ve zprávě z loňského září správně odhadl, že první generace MacBook Neo vstoupí do sériové výroby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 a zároveň nebude mít dotykový displej. Zároveň tehdy připustil, že by Apple mohl tuto funkci přidat alespoň u druhé generace, která se očekává kolem roku 2027. Jeho nejnovější zjištění však naznačují opak. Podle informací z dodavatelského řetězce se zdá, že Apple dotykový panel ani u MacBooku Neo 2 nakonec nasadit nemusí.
Důvod je přitom poměrně jasný. Dotykové displeje jsou běžné hlavně u levnějších notebooků s ChromeOS, kde více než polovina zařízení podporuje dotyk. Apple ale dlouhodobě zastává jiný přístup a u Maců preferuje klasické ovládání pomocí trackpadu a klávesnice. To se sice nejspíš v následujících měsících do značné míry změní, i tak však má nejlevnější notebook od Applu setrvat na displejové klasice.
Prvním dotykovým Macem by se měl podle Kua i dalších zdrojů stát nový high-endový model MacBook Pro s OLED displejem a přepracovaným designem. Novinka by navíc mohla stát ještě nad současnou řadou MacBook Pro a díky podpoře dotykového ovládání by nabídla vůbec poprvé v historii speciálně upravený macOS, který by byl přizpůsobený jak ovládání trackpadem, tak dotykem. Novinář Mark Gurman z Bloomberg dokonce tvrdí, že by Apple mohl tento model uvést pod zcela novým názvem MacBook Ultra. Nechme se tedy překvapit, zda se tak skutečně stane.