Tim Cook: Na těchto dvou věcech záleží u Applu nejvíce

Společnost Apple čeká letos v dubnu významné výročí v podobě padesáti let od jejího založení. Všichni známe příběh, jak se z garážového projektu stala jedna z nejvlivnějších technologických firem na světě. Právě u této příležitosti poskytl současný šéf Applu Tim Cook rozhovor pro pořad CBS Sunday Morning, ve kterém se vrací k tomu, co podle něj stojí za dlouhodobým úspěchem firmy. Tim Cook ve zmíněném rozhovoru mimo jiné vysvětluje, že nejdůležitější nejsou samotné technologie nebo patenty, ale lidé a prostředí, ve kterém pracují.
Kultura a lidé jako základ
Tim Cook v rozhovoru sdělil jednu poměrně přímočarou věc, a to to, že skutečným základem Applu nejsou produkty ani technologie, ale lidé, kteří je vytvářejí. Firma sice vlastní velké množství duševního vlastnictví, tedy patentů a technologií, ale podle něj to není to hlavní. Zdůraznil, že skutečně důležití jsou lidé, kteří toto vytváří. Dále je podle Cooka ještě důležitější samotná firemní kultura, protože právě ta umožňuje, aby nové nápady vůbec vznikaly.
Fotogalerie
Kopírovat firemní kulturu?
Cook zároveň upozorňuje na věc, která se v technologickém světě často přehlíží. Hardware nebo software může konkurence do určité míry napodobit, ale kultura firmy se kopíruje mnohem hůř. Podle něj vzniká postupně a někdy i desítky let. Základem je výběr správných lidí, kteří následně přivádějí další podobně smýšlející kolegy. Teprve tak se postupně vytvoří organizace, která dokáže dlouhodobě fungovat a přicházet s novými nápady. Cook zároveň připomíná, že tuto kulturu je potřeba neustále udržovat. Technologie se mění, svět se vyvíjí a firma se musí přizpůsobovat. Pokud by se prostředí uvnitř firmy rozpadlo, samotné patenty by ji dlouho neudržely.
Apple jako one man show
V závěru rozhovoru Cook použil poměrně zajímavé přirovnání. Podle něj je Apple natolik specifické místo, že ho nelze jednoduše zopakovat jinde. „Apple je tak unikátní prostředí, že ho podle mě nejde replikovat. Znám spoustu firem a Apple je v podstatě liga o jednom hráči,“ říká Cook. Je to sebevědomé tvrzení, ale když se člověk podívá na historii Applu, není úplně bez důvodu. Firma totiž několikrát přežila období, která by jinou společnost pravděpodobně položila – od téměř bankrotu v devadesátých letech až po dramatický návrat pod vedením Steva Jobse.
50 let Applu
Rozhovor vznikl také v souvislosti s vydáním nové knihy novináře Davida Poguea s názvem Apple: The First 50 Years, která vychází právě při příležitosti výročí firmy. Autor v ní mapuje celý příběh Applu od jeho vzniku v sedmdesátých letech přes téměř fatální krizi, návrat Steva Jobse až po současnou éru Tima Cooka, během které se Apple stal nejhodnotnější firmou světa. Kniha obsahuje také nové rozhovory s lidmi, kteří stáli u zásadních momentů historie firmy, a řadu dosud nezveřejněných informací.
Když se dnes řekne Apple, většina lidí si vybaví iPhone, Mac nebo iPad. Je ale dobré si připomenout, že firma vznikla v době, kdy osobní počítače prakticky neexistovaly. Setkání nadšenců v garážích a komunitních klubech tehdy postupně odstartovalo revoluci, která dnes ovlivňuje téměř každodenní život. Ať už člověk Apple miluje, nebo kritizuje, jednu věc mu upřít nejde – dokázal vytvořit značku, která má vlastní styl i vlastní způsob práce. A právě o tom Tim Cook v rozhovoru mluví nejvíc. Technologie se podle něj mohou měnit prakticky každý rok. Kultura firmy se ale buduje celé generace. A možná právě proto Apple po padesáti letech stále patří mezi nejviditelnější firmy technologického světa.