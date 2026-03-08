Večeře s Microsoftem, která změnila směr Applu a urychlila cestu k iPhonu

O tom, že Steve Jobs nesnášel stylus, se mluví často. Málokdo ale ví, že za jeho odporem nestála jen filozofie jednoduchosti, ale i velmi konkrétní moment. Soukromá večeře, několik silných eg a debata, která se rychle změnila v otevřený střet názorů. Podle autorizované biografie Steve Jobs od Walter Isaacson se setkání odehrálo v době, kdy Microsoft intenzivně pracoval na tabletech se stylusem. U stolu seděli vysoce postavení lidé z technologického světa včetně představitelů Microsoftu a vedení Applu. Jedním z hlavních hlasů na straně Microsoftu byl tehdejší šéf Bill Gates, který dlouhodobě věřil, že budoucnost výpočetní techniky patří perům a digitálnímu inkoustu.
Debata se točila kolem toho, jak budou lidé v budoucnu pracovat s počítači. Microsoft prezentoval stylus jako přirozený nástroj pro psaní poznámek, kreslení a přesné ovládání systému. Jobs to viděl jinak. Podle Isaacsona reagoval podrážděně a argumentoval, že pokud musíte vytahovat pero, už jste selhali v návrhu rozhraní. Atmosféra měla být napjatá. Nešlo o klidnou akademickou diskusi, ale o střet dvou filozofií. Na jedné straně software orientovaný na produktivitu a přesnost, na druhé straně posedlost jednoduchostí a přirozeností. Jobs opakoval, že lidé nechtějí další věc, kterou mohou ztratit. Chtějí zařízení, které funguje okamžitě a intuitivně. Podle lidí z Applu, kteří byli vývoji blízko, se právě po tomto období ještě více zpřísnil tlak na tým pracující s dotykovou technologií. Apple už mezitím koupil firmu FingerWorks a experimentoval s multi touch displeji schopnými rozpoznat více prstů najednou. Pinch to zoom, plynulé scrollování, práce s obsahem bez jakéhokoli nástroje mezi prstem a displejem.
Zajímavé je, že první interní prototypy se netýkaly telefonu. Apple pracoval na tabletu. Projekt běžel pod interním označením Project Purple. Jenže Jobs si postupně uvědomil, že pokud má multi touch skutečně změnit svět, musí být v zařízení, které má každý v kapse. Rozhodnutí přesměrovat vývoj z tabletu na telefon bylo zásadní. A i když nelze říct, že právě tato večeře byla jediným důvodem, podle Isaacsona sehrála roli katalyzátoru. Jobs měl po debatě ještě větší motivaci dokázat, že stylus není budoucnost. V roce 2007 pak Apple představil první iPhone. Telefon bez klávesnice, bez pera, kompletně ovládaný prsty. Z pohledu dneška samozřejmost. Tehdy radikální krok proti většině trhu. Jestli šlo o osobní rivalitu mezi Jobsem a Gatesem, nebo jen o střet dvou rozdílných pohledů na budoucnost technologií, se dá diskutovat. Jisté ale je, že právě podobné momenty často rozhodují o tom, kterým směrem se celý průmysl vydá.
A v tomto případě se vydal směrem, kde stylus přestal být nutností a prsty se staly novým standardem.