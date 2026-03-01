Jak Steve Jobs změnil život Tima Cooka a dalších

Fanoušci Steva Jobse se mají na co těšit. U příležitosti nedožitých 71. narozenin spoluzakladatele Applu odhalil The Steve Jobs Archive několik dopisů od významných osobností z technologického světa, kteří mu věnovali pár slov. Mezi nimi je třeba i text současného lodivoda Applu Tim Cook ze srpna 2024, v němž vzpomíná na své začátky ve společnosti i spolupráci s Jobsem.
Cook v dopise popisuje první setkání se Stevem Jobsem, k němuž došlo v roce 1998. Steve Jobs ho přesvědčil, aby do firmy nastoupil a pomohl s jejím návratem na vrchol. Apple tehdy čelil velkým problémům a mnozí pochybovali o jeho budoucnosti. Cook přiznává, že byl před přijetím nabídky pracovat v Applu varován před mnoha úskalími. Dle jeho slov však všechny obavy zmizely během jediného rozhovoru. Jobs na něj zapůsobil přesvědčil jej o své vizi, že technologie může rozvíjet lidskou kreativitu a propojovat lidi způsoby, které si tehdy ani nedokázal představit.
Cook ve zveřejněném dopise uvádí, že přijetí nabídky od Applu bylo nejlepším rozhodnutím v jeho životě. Ve Stevu Jobsovi našel mentora, který jej motivoval k osobnímu růstu a k přijímání nových výzev. Přechod do Applu podle něj nebyl jen změnou zaměstnání. Ale nalezl hlubší smyslu práce, který ho provází dodnes. Steve Jobs Archive zveřejnil i další dopisy. A to například od legendárního Jony Ivea, generálního ředitele Disney Boba Igera nebo designéra Dietera Ramse. Novou úvodní předmluvu napsala také Laurene Powell Jobs.
Přečíst dopisy je možné zdarma na webu archivu i v in the Apple Books app. Organizace The Steve Jobs Archive byla založena v roce 2022 přáteli a rodinou Steva Jobse. Archív spravuje sbírku jeho citátů, fotografií, videí či e-mailů. Současně nabízí stipendia mladým tvůrcům, kteří by chtěli na jeho odkaz navázat. Příběh Steva Jobse mě už dlouhé roky fascinuje. A podobné dopisy dávají nahlédnout, jaký skutečně byl a jaký vliv měl na své okolí.