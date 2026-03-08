iPhone vás může na notifikace upozornit blikáním celého displeje. Jak na to?

iPhone nikdy neměl klasickou notifikační diodu, jakou si možná pamatujete z některých androidích telefonů. Žádná malá tečka, která by decentně problikla v rohu displeje. Apple na to šel jinak. Už roky nabízí funkci, která při upozornění rozbliká zadní LED blesk fotoaparátu. A v iOS 26.2 přidává novinku, která dává celé věci mnohem větší smysl. Blikat může i samotný displej.
Na první pohled jde o drobnost. Ve skutečnosti je to ale funkce, která dokáže být překvapivě praktická. Ještě než jsem přešla na iPhone, byla jsem kdysi dávno hrdou majitelkou HTC Dream, který byl mimo jiné vybavený drobnou LED diodou pro signalizaci notifikací. iPhone sice diodu takového typu nenabízí, to ale neznamená, že jsou jablíčkáři o výstrahu blikáním zcela ochuzeni.
K čemu je to vlastně dobré
Původně byla tato možnost určená především pro neslyšící a nedoslýchavé uživatele. Místo zvuku vám iPhone jasný vizuální signál. V praxi to ale využijí i lidé se zcela normálním sluchem. Typická situace může například vypadat tak, že sedíte v knihovně nebo na poradě a nechcete, aby vám telefon pípnutím narušil ticho. Vibrace v danou chvíli také nemusí být nejlepším řešením, protože i vibrující telefon může být slyšet. Krátkého probliknutí si ale všimnete periferním viděním okamžitě.
Při psaní tohoto článku jsem funkci vyzkoušela a velmi příjemně mě překvapila. Když iPhone ležel displejem nahoru, záblesk obrazovky byl jemný, ale nepřehlédnutelný. Když jsem ho otočila displejem dolů, zafungoval zadní LED blesk. A právě kombinace obou režimů je v iOS 26.2 největší novinkou.
Jak zapnout blikání při upozornění
Postup je jednoduchý a zabere méně než minutu.
- Otevřete Nastavení.
- Klepněte na Zpřístupnění.
- V sekci Sluch zvolte Zvuk a obraz.
- Sjeďte dolů na možnost Upozornění zablikáním.
Zde aktivujete přepínač upozornění jako takový a následně si vyberete, zda má blikat LED blesk, displej, nebo obojí. Nově si můžete také nastavit, zda má k blikání docházet jen při zamčeném zařízení, a jestli má fungovat i v tichém režimu. To je důležité hlavně v případě, kdy nechcete, aby vám telefon v kapse doslova svítil přes látku.
Fotogalerie
Otravné nebo užitečné?
Otázka je, do jaké míry je blikání komfortní pro vaše okolí. Určitě jsou situace, kdy je nejlepší jakékoliv upozornění zcela deaktivovat. Zkrátka a jednoduše záleží na nastavení a míře používání. Pokud vám chodí desítky notifikací za hodinu, asi to nebude ideální řešení. Pokud ale používáte oznámení střídmě a chcete mít jistotu, že důležitou zprávu nepřehlédnete, může to být velmi praktické.
Zajímavé je, že Apple touto cestou vlastně nahrazuje chybějící notifikační LED, po které někteří uživatelé volají už roky. Jen místo malé diody využívá to, co už v telefonu je. A jak už to u podobných funkcí bývá, nejlepší je si ji na pár dní vyzkoušet. Možná zjistíte, že vám vyhovuje víc než klasické vibrace. A možná ji po týdnu zase vypnete. Hlavní je, že možnost volby tu konečně je.