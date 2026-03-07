Zavřít reklamu

Naučte se topit chytře! Netatmo Smart Thermostat s podporou HomeKitu je nyní v parádní slevě

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Komerční sdělení: Pokud uvažujete o chytré domácnosti a zároveň chcete mít topení pod kontrolou, Netatmo Smart Thermostat je přesně ten produkt, který stojí za pozornost. Nejde totiž jen o obyčejný chytrý termostat, ale o produkt, který se učí vaše návyky, reaguje na venkovní teplotu a dokáže spustit kotel včas, aby bylo doma vždy příjemně. A navíc vypadá skvěle, takže mu i designové duše dají palec nahoru.

Instalace je překvapivě nenáročná – ať už se rozhodnete pro drátové zapojení přímo ke kotli, nebo bezdrátové přes relé. Já mám kotel ve sklepě a všechno funguje bez problémů. Ovládání je pak hračka přes aplikaci Home + Control, kde nastavíte teplotní plány, sledujete spotřebu a můžete termostat doplnit o chytré hlavice pro jednotlivé místnosti. Kompatibilita s HomeKitem pak posouvá možnosti automatizace úplně jinam – vypínání topení při odchodu z domu nebo při otevřeném okně je otázkou několika kliků.

Co se týče designu, Netatmo Smart Thermostat působí minimalisticky, s čtvercovým e-paper displejem a možností vyměnit fólii podle interiéru. Jedinou nevýhodou je vyšší cena, kterou ale nyní srazila Mobil Pohotovost o parádních 35 %. Namísto 4790 Kč tak nyní tento produkt vychází jen na 3119 Kč, což je částka, za kterou se rozhodně vyplatí.

Z vlastní zkušenosti musím říct, že mě termostat baví. Funguje spolehlivě, šetří energii a hned po pár dnech sbírá data, podle kterých se automaticky přizpůsobuje. Pokud máte rádi chytrou domácnost, je to přesně ten produkt, který vám dá pocit, že topení konečně dává smysl.

Netatmo Smart Thermostat na MP.cz naleznete zde

