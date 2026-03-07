Naučte se topit chytře! Netatmo Smart Thermostat s podporou HomeKitu je nyní v parádní slevě

Komerční sdělení: Pokud uvažujete o chytré domácnosti a zároveň chcete mít topení pod kontrolou, Netatmo Smart Thermostat je přesně ten produkt, který stojí za pozornost. Nejde totiž jen o obyčejný chytrý termostat, ale o produkt, který se učí vaše návyky, reaguje na venkovní teplotu a dokáže spustit kotel včas, aby bylo doma vždy příjemně. A navíc vypadá skvěle, takže mu i designové duše dají palec nahoru.
Instalace je překvapivě nenáročná – ať už se rozhodnete pro drátové zapojení přímo ke kotli, nebo bezdrátové přes relé. Já mám kotel ve sklepě a všechno funguje bez problémů. Ovládání je pak hračka přes aplikaci Home + Control, kde nastavíte teplotní plány, sledujete spotřebu a můžete termostat doplnit o chytré hlavice pro jednotlivé místnosti. Kompatibilita s HomeKitem pak posouvá možnosti automatizace úplně jinam – vypínání topení při odchodu z domu nebo při otevřeném okně je otázkou několika kliků.
Co se týče designu, Netatmo Smart Thermostat působí minimalisticky, s čtvercovým e-paper displejem a možností vyměnit fólii podle interiéru. Jedinou nevýhodou je vyšší cena, kterou ale nyní srazila Mobil Pohotovost o parádních 35 %. Namísto 4790 Kč tak nyní tento produkt vychází jen na 3119 Kč, což je částka, za kterou se rozhodně vyplatí.
Z vlastní zkušenosti musím říct, že mě termostat baví. Funguje spolehlivě, šetří energii a hned po pár dnech sbírá data, podle kterých se automaticky přizpůsobuje. Pokud máte rádi chytrou domácnost, je to přesně ten produkt, který vám dá pocit, že topení konečně dává smysl.