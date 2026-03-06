Rok 2026 bude pro fanoušky Formule 1 přelomový. Nová pravidla, vstup týmů Audi a Cadillac a kalendář čítající 24 závodů, včetně nové městské tratě v Madridu, slibují sezónu plnou napětí a překvapení. Pokud se ptáte, kde sledovat F1 2026, odpověď je jasná – všechny přímé přenosy nabídne Nova Sport 5 a dostupné budou i na streamovací službě Oneplay. Komentátorský tým pak zůstává v oblíbeném složení Števo Eisele, Josef Král, Pavel Fabry a Karolina Bulisová, takže diváci dostanou vše potřebné, ať už sledují závody z pohodlí domova, nebo živě na místě.
Z technického hlediska přináší sezóna 2026 výrazné změny. Nové pohonné jednotky s vyšším podílem elektrické energie, kratší a lehčí monoposty a aktivní aerodynamika by měly umožnit atraktivnější závodění s více předjížděcími manévry. Tradičně to znamená, že se mohou přeskupit síly mezi jednotlivými týmy a čekat nás mohou překvapivé výsledky.
Jednou z největších novinek je pak vstup automobilky Audi, která přebírá projekt Sauber a startuje s vlastní pohonnou jednotkou. Stejně tak se do šampionátu vrací americký projekt s podporou Cadillacu, což znamená, že startovní pole bude mít celkem 11 týmů. Sezóna začne 6. až 8. března v Austrálii a vyvrcholí na začátku prosince v Abú Zabí. Pro všechny, kdo se zajímají, kde sledovat F1 2026, je volba jasná: Nova Sport 5 a Oneplay zajistí, že žádný moment nové sezóny vám neunikne.