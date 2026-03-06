Apple odstranil úsporná jádra v MacBooku Pro M5 Pro a M5 Max. Výdrž baterie se ale ani nehnula

Když Apple včera odpoledne světu skrze tiskovou zprávu představil nové MacBook Pro M5 Pro a MacBook Pro M5 Max, většina pozornosti se logicky točila kolem výkonu. Čipy M5 Pro a M5 Max totiž přichází s novou architekturou, vyšším počtem jader CPU i GPU a brutálním grafickým výkonem. Co však tato nálož udělá s výdrží baterie? Překvapivě nic a to je vlastně extrémně zajímavé.
Pokud si vzpomenete na předchozí generaci s čipy M4 Pro a M4 Max, Apple tehdy sázel na osvědčenou kombinaci výkonných a úsporných jader. Například M4 Pro byl k dispozici ve 12jádrové variantě s osmi výkonnými a čtyřmi úspornými jádry, případně ve 14jádrové konfiguraci, která přidávala další dvě výkonná jádra, zatímco úsporná čtyři zůstávala. U M4 Max jsme se dostali až na 16 jader CPU, z toho 12 výkonných a čtyři úsporná.
Nová generace jde ale jinou cestou. Apple se u M5 Pro a M5 Max rozhodl úsporná jádra úplně odstranit a místo nich nasadil nový typ jádra, který je podle všeho jakýmsi kompromisem mezi výkonem a efektivitou. Prakticky jde o snahu spojit to nejlepší z obou světů do jednoho univerzálního řešení. Paradoxně přitom Apple použil jedno z dřívějších označení, což může působit lehce matoucím dojmem.
Logicky by tak leckdo čekal, že když zmizí dedikovaná úsporná jádra, projeví se to na výdrži baterie. Jenže realita je překvapivě jiná. Oficiální údaje o výdrži totiž zůstávají stejné jako u předchozí generace. 14“ MacBook Pro s M5 Pro má zvládnout až 14 hodin bezdrátového prohlížení webu, 16“ varianta pak 17 hodin. U M5 Max Apple uvádí 13 hodin u 14″ modelu a 14 hodin u 16″ verze, což jsou prakticky totožná čísla jako u M4 generace.
Fotogalerie
Klíčem k úspěchu zachování výdrže baterie má být podle dostupných informací nová Fusion architektura, která kombinuje dva čipy do jednoho systému na čipu. Jinými slovy, Apple nesází jen na samotná jádra, ale na efektivnější komunikaci a správu energie napříč celým čipem. Výsledkem má být vyšší výkon bez toho, aby utrpěla efektivita.
Z pohledu uživatele je to vlastně ta nejlepší možná zpráva. Výkon jde nahoru, architektura se mění poměrně radikálně, ale výdrž zůstává tam, kde ji u profesionálního MacBooku očekáváte. A přesně to je možná ta největší síla nových M5 modelů. Neohromují jen čísly v benchmarcích, ale tím, že i přes výrazné změny dokážou zachovat to, na co jsme si u MacBooků Pro zvykli – tedy spolehlivou celodenní výdrž bez kompromisů.