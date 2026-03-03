Nejdražší MacBook Pro M5 Max stojí přes 213 000 Kč! A může stát ještě víc

Apple novým MacBookem Pro neposouvá jen úroveň výkonu, ale taktéž cen. Když si totiž otevřete konfigurátor na Apple.com, záhy zjistíte, že „nejnadupadnější“ MacBook Pro, který si lze v současnosti nakonfiguraovat se 128GB RAM, 8GB SSD či displejem s nanotexturou vychází na 213 490 Kč. A cena by navíc mohla být ještě vyšší, kdybyste v konfigurátoru přihodili i Final Cut Pro a Logic Pro, které Apple poměrně překvapivě stále prodává i samostatně.
Jen pro představu, předešlá generace s čipem M4 Max vycházela ve stejné konfiguraci na 206 990 Kč včetně DPH, takže se zdražovalo jen nepatrně. Navíc vzhledem k nárůstu výkonu, ale taktéž zrychlení disků a tak podobně si troufám říci, že příplatek pár tisíc korun je v tomto případě už zcela zanedbatelný – tím spíš, když si podobně nakonfigurovaný stroj pořídí lidé, co skutečně ví, co s ním.