Vzhled MacBook Neo je zčásti venku! Půjde zřejmě o něco, co tu ještě nebylo

Na dnešní odpoledne má Apple podle všech indícií naplánováno jedno z nejdůležitějších produktových představení posledních let. Svou premiéru by si totiž měl odbýt konkrétně MacBook Neo coby nejlevnější jablečný notebook všech dob cílící na nenáročné uživatele. Poté, to se včera dostal na světlo světa jeho název a později i pár technických specifikací, navíc máme nyní k dispozici první pohled na to, jak bude novinka vypadat – tedy částečně. V databázi certifikačních úřadů se totiž objevil nákres spodní strany tohoto stroje, který sice na první pohled nic moc nenapovídá, na ten druhý však už ano. Jedná se totiž o řešení, které jsme ještě neviděli a tedy se zdá, že Apple přijde pro novinku se zcela novým typem šasi.
Fotogalerie
Jak můžete na nákresu na prvním snímku v galerii vidět, Apple má v plánu použít ze spodní strany počítače viditelné šrouby, což je řešení, které naposledy použil u MacBooku Air M1. Je tu však jeden zásadní háček. Když jsem spodní stranu MacBooku Air M1 porovnával s nákresem, nešlo si nevšimnout toho, že je jednak umístění šroubů u nožek jinde (konkrétně u MacBooku Neo jsou šrouby velmi blízko nožkám) a jednak jsou nožky na nákresu typově spíš z MacBooků Air M2 a novější (tedy rovné kulaté a s kovovým ohraničením). Právě z těchto skutečností se tak zdá, že se nový MacBook Neo dočká zbrusu nového šasi a nepůjde tak o recyklaci těla MacBooku Air M1, což jsem osobně doteď předpokládal.
Pravděpodobně tedy půjde spíš o zmenšeninu těla MacBooku Air M2 a novějších, přičemž ke zmenšení přistoupí Apple velmi pravděpodobně kvůli nasazení displeje s menší úhlopříčkou. Konkrétně se počítá se 12,9″ displejem, zatímco MacBook Air M2 a novější disponuje v současnosti fakticky 13,6″ displejem. A přestože se rozdíl 0,7″ nemusí zdát jako příliš velký, ve výsledku by se ale mohlo jednat zhruba o 1,5 cm rozdíl v šířce, čemuž hypoteticky odpovídá i nákres, respektive pak rozložení šroubů vedle nožek.
Fotogalerie #2
Pokud se pak ptáte na to, proč Apple celé spodní víko nechává takto viditelně uchycené šrouby ve stylu MacBooku Air M1, odpověď je dle mého názoru víceméně jasno – jde jednoduše o snažší výrobní metodu, který je sice méně estetická, avšak u stroje, u kterého se tlačí na nejnižší možnou cenu, je podobný ústupek určitě ospravedlnitelný. Nechme se tedy překvapit, zda jsou předešlé řádky skutečnou předpovědí toho, co nám Apple ukáže, nebo v redakci střílíme vedle. Jsem ale přesvědčen o tom, že se odpoledne dočkáme zhruba toho, co výše popisuji.