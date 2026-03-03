MacBook Neo: Takto se má jmenovat nový levný notebook od Apple!

Apple si zřejmě nedal pozor a předčasně odhalil jméno svého očekávaného levnějšího MacBooku, který má být oficiálně představen už tuto středu. Na jeho oficiálních stránkách se totiž objevil regulační dokument pro zařízení s názvem „MacBook Neo“. Zatím ale bohužel nemáme k dispozici žádné další detaily, specifikace ani fotografie, takže vše ostatní je jen spekulace. Nicméně to, že Apple zařízení s tímto názvem zveřejnil na svém webu a rovnou pak u modelů pro rok 2026 je víceméně potvrzením toho, že se se strojem nejenže počítá, ale dorazí brzy.
V tuto chvíli můžeme jen hádat, zda Apple nasadí skutečně tak lákavou cenu, která mu umožní prosadit se ve světě dostupnějších notebooků, a jestli Neo nabídne jen menší kompromisy, nebo překvapí něčím opravdu nečekaným. Každopádně samotný fakt, že se dokument objevil online, už rozproudil diskuze a fanoušci začínají tipovat, co by novinka mohla přinést. V kuloárech se šušká například o čipu z iPhonu, řadě barevných variant, ale taktéž třeba absenci podsvícené klávesnice či výřezu v displeji, horším jasu či řadě dalších kompromisů. Nechme se tedy překvapit, co dorazí zítra.