MacBook Neo: Takto se má jmenovat nový levný notebook od Apple!

Mac
Jiří Filip
Apple si zřejmě nedal pozor a předčasně odhalil jméno svého očekávaného levnějšího MacBooku, který má být oficiálně představen už tuto středu. Na jeho oficiálních stránkách se totiž objevil regulační dokument pro zařízení s názvem „MacBook Neo“. Zatím ale bohužel nemáme k dispozici žádné další detaily, specifikace ani fotografie, takže vše ostatní je jen spekulace. Nicméně to, že Apple zařízení s tímto názvem zveřejnil na svém webu a rovnou pak u modelů pro rok 2026 je víceméně potvrzením toho, že se se strojem nejenže počítá, ale dorazí brzy. 

MacBook Neo Regulatory

V tuto chvíli můžeme jen hádat, zda Apple nasadí skutečně tak lákavou cenu, která mu umožní prosadit se ve světě dostupnějších notebooků, a jestli Neo nabídne jen menší kompromisy, nebo překvapí něčím opravdu nečekaným. Každopádně samotný fakt, že se dokument objevil online, už rozproudil diskuze a fanoušci začínají tipovat, co by novinka mohla přinést. V kuloárech se šušká například o čipu z iPhonu, řadě barevných variant, ale taktéž třeba absenci podsvícené klávesnice či výřezu v displeji, horším jasu či řadě dalších kompromisů. Nechme se tedy překvapit, co dorazí zítra.

Macbook blue Macbook blue
Macbook dark gray Macbook dark gray
macbook light green macbook light green
Macbook light yellow Macbook light yellow
Macbook pink Macbook pink
Macbook silver Macbook silver
macbook 2026 macbook 2026
