Zavřít reklamu

MacBook Neo částečně s předstihem odhalen! Tyto specifikace mu Apple nadělil

Mac
Jiří Filip
0

Apple zřejmě neuhlídal jedno z největších produktových tajemství letošního jara. Do světa totiž před pár hodinami unikly dokumenty, které nejenže potvrzují název chystaného levného MacBooku „Neo“, ale zároveň poodhalují i část jeho výbavy ještě před oficiálním představením.

Mohlo by vás zajímat

Podle uniklých materiálů nabídne MacBook Neo dvojici USB-C portů a také MagSafe pro nabíjení. Ten by měl být ve stejné formě jako u současných MacBooků a dost možná barevně sladěný s tělem zařízení. Právě barvy pak mají být jedním z hlavních taháků. Dočkat bychom se totiž měli růžové, modré či žluté variantě, což by jasně naznačovalo cílení na mladší publikum.

Macbook blue Macbook blue
Macbook dark gray Macbook dark gray
macbook light green macbook light green
Macbook light yellow Macbook light yellow
Macbook pink Macbook pink
Macbook silver Macbook silver
macbook 2026 macbook 2026
Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že MacBook Neo má nabídnout podporu Wi-Fi 7, tedy nejnovější generaci bezdrátového připojení. Na rozdíl od aktuálních Maců by však neměl využívat vlastní síťový čip N1 z dílny Applu, ale řešení od MediaTeku pro Wi-Fi a Bluetooth. To samo o sobě napovídá, že se zde hledaly úspory.  Bohužel, co se týče dalších parametrů, ty už v dokumentu, který se krátce objevil na webu Applu, nenaleznete. Z dřívějších úniků se ale mluví o 12,9″ displeji a nasazení čipu řady A, konkrétně pak buď A18 Pro nebo A19 Pro. Jinými slovy, výkonem by se mohl pohybovat někde kolem úrovně M1 z roku 2020.

Mohlo by vás zajímat

Pokud se tedy tyto informace potvrdí, čeká nás velmi zajímavý experiment. Apple by totiž poprvé po letech vstoupil do skutečně nižší cenové kategorie notebooků. Ta nejzásadnější otázka nicméně stále visí ve vzduchu a to sice, kolik si bude kalifornský gigant za novinku účtovat. Kolik odhadujete vy? 

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.