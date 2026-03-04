Zavřít reklamu

Nejen stejný procesor. MacBook Neo nabízí stejné množství RAM jako iPhone 16 Pro

Mac
Jiří Filip
0

MacBook Neo se zjevně snaží udělat vlnu cenově dostupných Maců, ale s několika kompromisy, které si nelze nevšimnout, přičemž tím největším (nebo minimálně jedním z největších) je paměť RAM. Zatímco všechny ostatní Macy startují na 16 GB, Neo dostal jen 8 GB a co je možná nejzajímavější, možnost dalšího rozšíření neexistuje. Apple tak v tomto směru plně vsází na hardware zajišťující výkon v iPhonech 16 Pro. V těch totiž taktéž tepe čip A18 Pro spolu s 8GB RAM. 

S čipem A18 Pro zvládá MacBook Neo podle webu Applu všechny funkce Apple Intelligence, ale je jasné, že s tím, jak AI přibývá nových schopností, může v budoucnu trochu zaostávat. Abychom však rozhodnutí Applu nehanili, je fér říci, že 8 GB stačí pro běžné používání ve formě psaní, brouzdání po webu, školní nebo kancelářskou práci, a zvládne i lehčí úpravy fotek a videa.

Apple MacBook Neo silver 260304 Apple-MacBook-Neo-silver-260304
Apple MacBook Neo ports 260304 Apple-MacBook-Neo-ports-260304
Apple MacBook Neo multitasking school work Chat GPT and Preview and Microsoft Word 260304 Apple-MacBook-Neo-multitasking-school-work-Chat-GPT-and-Preview-and-Microsoft-Word-260304
Apple MacBook Neo multitasking FaceTime and Freeform 260304 Apple-MacBook-Neo-multitasking-FaceTime-and-Freeform-260304
Apple MacBook Neo multitasking browsing web and answering emails 260304 Apple-MacBook-Neo-multitasking-browsing-web-and-answering-emails-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 04 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-04-260304
Apple MacBook Neo Liquid Retina display 260304 Apple-MacBook-Neo-Liquid-Retina-display-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 03 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-03-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 02 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-02-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 01 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-01-260304
Apple MacBook Neo keyboard and trackpad 260304 Apple-MacBook-Neo-keyboard-and-trackpad-260304
Apple MacBook Neo indigo 260304 Apple-MacBook-Neo-indigo-260304
Apple MacBook Neo FaceTime 260304 Apple-MacBook-Neo-FaceTime-260304
Apple MacBook Neo hero 260304 Apple-MacBook-Neo-hero-260304
Apple MacBook Neo color lineup 260304 Apple-MacBook-Neo-color-lineup-260304
Apple MacBook Neo citrus 260304 Apple-MacBook-Neo-citrus-260304
Apple MacBook Neo blush 260304 Apple-MacBook-Neo-blush-260304
Apple MacBook Neo Apple Intelligence summarize notes and create presentations 260304 Apple-MacBook-Neo-Apple-Intelligence-summarize-notes-and-create-presentations-260304
Je navíc dobré připomenout, že ještě relativně nedávno nabízel Apple MacBook Air s 8 GB RAM, ale od října 2024 začínaly všechny modely na 16 GB. Neo tak vlastně vrací možnost „RAMkami omezeného Macu“ do nabídky, jen s vědomím, že jde o kompromis mezi cenou a výkonem. Pro někoho, kdo hledá dostupný Mac do každodenního provozu, je to však pořád solidní volba, u které si člověk musí uvědomit, že v budoucnu jej může 8GB RAM třeba právě u Apple Intelligence limitovat.

