Nejen stejný procesor. MacBook Neo nabízí stejné množství RAM jako iPhone 16 Pro

MacBook Neo se zjevně snaží udělat vlnu cenově dostupných Maců, ale s několika kompromisy, které si nelze nevšimnout, přičemž tím největším (nebo minimálně jedním z největších) je paměť RAM. Zatímco všechny ostatní Macy startují na 16 GB, Neo dostal jen 8 GB a co je možná nejzajímavější, možnost dalšího rozšíření neexistuje. Apple tak v tomto směru plně vsází na hardware zajišťující výkon v iPhonech 16 Pro. V těch totiž taktéž tepe čip A18 Pro spolu s 8GB RAM.
S čipem A18 Pro zvládá MacBook Neo podle webu Applu všechny funkce Apple Intelligence, ale je jasné, že s tím, jak AI přibývá nových schopností, může v budoucnu trochu zaostávat. Abychom však rozhodnutí Applu nehanili, je fér říci, že 8 GB stačí pro běžné používání ve formě psaní, brouzdání po webu, školní nebo kancelářskou práci, a zvládne i lehčí úpravy fotek a videa.
Je navíc dobré připomenout, že ještě relativně nedávno nabízel Apple MacBook Air s 8 GB RAM, ale od října 2024 začínaly všechny modely na 16 GB. Neo tak vlastně vrací možnost „RAMkami omezeného Macu“ do nabídky, jen s vědomím, že jde o kompromis mezi cenou a výkonem. Pro někoho, kdo hledá dostupný Mac do každodenního provozu, je to však pořád solidní volba, u které si člověk musí uvědomit, že v budoucnu jej může 8GB RAM třeba právě u Apple Intelligence limitovat.