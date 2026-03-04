Nový MacBook Neo dostal dva USB-C porty, každý je přitom jiný

MacBook Neo se dnes dočkal svého debutu, který odhalil celou řadu detailů, jenž byly před dosavadními úniky perfektně skryty. Jedním z jich je rozdílná konfigurace jeho USB-C portů. Na první pohled vypadá dvojice portů úplně stejně, ale uvnitř se skrývá zásadní rozdíl.
Jeden totiž zvládá rychlé přenosy dat až do 10 Gb/s, druhý je omezený klasickým USB 2 s pouhými 480 Mb/s. Oba samozřejmě nabijí váš MacBook, ale jen ten rychlý si poradí i s DisplayPortem, takže pokud plánujete připojit externí monitor, je dobré si dát pozor, který port použijete.
Na rozdíl od některých předchozích modelů tu navíc nenajdete žádný MagSafe ani další porty, kromě klasického sluchátkového jacku. Omezení poměrně pravděpodobně souvisí s USB řadičem v čipu A18 Pro, což je ta část, která za výkonem a funkcemi MacBooku stojí. MacBook Neo je možné předobjednat už dnes a do obchodů dorazí ve středu 11. března.