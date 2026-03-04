Zavřít reklamu

Nový MacBook Neo dostal dva USB-C porty, každý je přitom jiný

Vše o Apple
Jiří Filip
MacBook Neo se dnes dočkal svého debutu, který odhalil celou řadu detailů, jenž byly před dosavadními úniky perfektně skryty. Jedním z jich je rozdílná konfigurace jeho USB-C portů. Na první pohled vypadá dvojice portů úplně stejně, ale uvnitř se skrývá zásadní rozdíl. 

Jeden totiž zvládá rychlé přenosy dat až do 10 Gb/s, druhý je omezený klasickým USB 2 s pouhými 480 Mb/s. Oba samozřejmě nabijí váš MacBook, ale jen ten rychlý si poradí i s DisplayPortem, takže pokud plánujete připojit externí monitor, je dobré si dát pozor, který port použijete.

Apple MacBook Neo Apple Intelligence summarize notes and create presentations 260304 Apple-MacBook-Neo-Apple-Intelligence-summarize-notes-and-create-presentations-260304
Apple MacBook Neo blush 260304 Apple-MacBook-Neo-blush-260304
Apple MacBook Neo citrus 260304 Apple-MacBook-Neo-citrus-260304
Apple MacBook Neo color lineup 260304 Apple-MacBook-Neo-color-lineup-260304
Apple MacBook Neo FaceTime 260304 Apple-MacBook-Neo-FaceTime-260304
Apple MacBook Neo hero 260304 Apple-MacBook-Neo-hero-260304
Apple MacBook Neo keyboard and trackpad 260304 Apple-MacBook-Neo-keyboard-and-trackpad-260304
Apple MacBook Neo indigo 260304 Apple-MacBook-Neo-indigo-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 01 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-01-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 02 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-02-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 03 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-03-260304
Apple MacBook Neo lifestyle 04 260304 Apple-MacBook-Neo-lifestyle-04-260304
Apple MacBook Neo Liquid Retina display 260304 Apple-MacBook-Neo-Liquid-Retina-display-260304
Apple MacBook Neo multitasking browsing web and answering emails 260304 Apple-MacBook-Neo-multitasking-browsing-web-and-answering-emails-260304
Apple MacBook Neo multitasking FaceTime and Freeform 260304 Apple-MacBook-Neo-multitasking-FaceTime-and-Freeform-260304
Apple MacBook Neo multitasking school work Chat GPT and Preview and Microsoft Word 260304 Apple-MacBook-Neo-multitasking-school-work-Chat-GPT-and-Preview-and-Microsoft-Word-260304
Apple MacBook Neo ports 260304 Apple-MacBook-Neo-ports-260304
Apple MacBook Neo silver 260304 Apple-MacBook-Neo-silver-260304
Na rozdíl od některých předchozích modelů tu navíc nenajdete žádný MagSafe ani další porty, kromě klasického sluchátkového jacku. Omezení poměrně pravděpodobně souvisí s USB řadičem v čipu A18 Pro, což je ta část, která za výkonem a funkcemi MacBooku stojí. MacBook Neo je možné předobjednat už dnes a do obchodů dorazí ve středu 11. března.

