iPad Air M4 v prvním výkonnostním testu nestačil na iPad Pro se „stejným“ čipem

Nové iPady Air s čipem M4 se sice dostanou k prvním zákazníkům až příští středu, na internetu se však už objevily první výsledky z měřiče výkonu Geekbench, které nám dávají docela solidní představu o tom, jak si novinka povede ve srovnání s předchozí generací s čipem M3. A je docela o co stát.
V databázi se objevil konkrétně 13“ iPad Air ve verzi Wi-Fi + Cellular s označením iPad16,11, přičemž v jednojádrovém výkonu vychází M4 zhruba o 17 % rychleji než M3, zatímco ve vícejádrovém testu si polepšuje o necelých 8 %. V řeči konkrétních čísel to znamená průměrné skóre 3576 bodů pro single-core a 12 591 bodů pro multi-core. Pro srovnání, předchozí třináctipalcový iPad Air s M3 se v Geekbenchi pohyboval kolem 3048 bodů na jedno jádro a 11 667 bodů při zapojení všech jader.
Samotný čip M4 v iPadu Air nabízí 8jádrové CPU složené ze tří výkonných a pěti úsporných jader a k tomu 9jádrové GPU. Právě to je však možná zajímavější, než se může na první pohled zdát. Apple totiž už M4 nasadil dříve do iPadu Pro, jenže tam šlo o silnější konfiguraci s až 10jádrovým CPU i GPU. Jinými slovy, iPad Air s M4 sice papírově nese stejné označení čipu, ale na absolutní špičku v podobě iPadu Pro ztrácí, protože se jejich srdce liší.
Pro úplnost, 13“ iPad Pro s M4 dosahuje v Geekbenchi zhruba 3704 bodů na jedno jádro a 13 805 bodů v multi-core testu, což znamená, že je tedy o pár procent rychlejší jak v jednojádrovém, tak vícejádrovém výkonu. Rozdíly však nejsou nijak dramatické a je vidět, že Apple letos iPad Air výkonově posunul zase o kus dál.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak moc tohle všechno v reálném používání pocítíte. Pokud ale přecházíte ze staršího modelu, je víc než pravděpodobné, že nárůst výkonu poznáte nejen v benchmarcích, ale i při náročnější práci, střihu videa nebo hraní her. Přechod z M3 na M4 ale upřímně moc smysl nedává, protože skokově zde výkon opravdu neroste. Za sebe bych tak tento přechod přirovnal třeba ke změně iPhonu každý rok, kdy sice skutečně dostanete výkonnější zařízení, ale při běžném používání nárůst výkonu ani nepocítite.