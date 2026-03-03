Blender odkládá aplikaci pro iPad, přednost dostane Android

Když loni v červnu tým kolem open-source legendy Blender oznámil, že pracuje na nativní verzi pro iPad, byla to pro kreativní komunitu malá senzace. Konečně měl dorazit plnohodnotný 3D nástroj optimalizovaný pro dotykové ovládání a Apple Pencil, ne jen nějaký vzdálený přístup přes cloud nebo kompromisní řešení.
Letos ale přišla dost nepříjemná zpráva o tom, že celý projekt byl oficiálně pozastaven, respektive že se tým vývojářů rozhodl zaměřit nejprve na tablety s operačním systémem Android. Původní plán počítal se základními funkcemi a nejnutnější manipulaci s objekty, pokročilé nástroje měly dorazit až později. Nešlo tedy o plnohodnotnou desktopovou náhradu hned v první verzi, ale o logický, postupný rozjezd.
Ačkoliv sama Blender nevyužiji, umím si představit nadšení majitelů iPadů, když jim byla aplikace poprvé přislíbena. Kombinace možnosti ovládání za pomoci Apple Pencil a výkonu nejnovějších iPadů slibovala plnohodnotnou a efektivní práci. Už v lednu se ale na projektové stránce objevila informace o pozastavení vývoje a podle nedávného vyjádření týmu Blenderu se pozornost přesouvá k Android tabletům.
Proč zrovna Android?
Oficiální důvod zatím nezazněl, a to je možná na celé situaci nejzajímavější. Komunita kolem Blenderu je silná a velmi aktivní, takže otázky na sociálních sítích a fórech se začaly objevovat prakticky okamžitě. Některé spekulace mluví o větší otevřenosti Androidu, jiné o strategických partnerstvích nebo o jednodušším přístupu k systémovým funkcím. Faktem ale je, že iPad je dlouhodobě vnímán jako silná platforma pro kreativce. Stačí se podívat na aplikace typu Procreate nebo Affinity a je jasné, že zde publikum nepochybně je. O to víc zamrzí, že Blender, který je ve světě 3D grafiky takřka ikonou, zatím na iPad nedorazí.
Z mého laického pohledu by přitom vydání Blenderu zrovna v této době bylo ideální. iPady Pro s čipy M-series už výkonově dávno nejsou jen „větší iPhony“. Naopak. V kombinaci s kvalitním displejem a perem jde o velmi seriózní pracovní nástroj. Navíc v době, kdy se čím dál víc mluví o tom, že iPad má být skutečnou alternativou k počítači, by příchod plnohodnotného 3D nástroje byl silným argumentem. Místo toho si budeme muset počkat. A otázkou je, jak dlouho.
Důležité je mít na paměti, že projekt není nenávratně zrušený, pouze pozastavení. I to ale v může znamenat, že si uživatelé počkají měsíce, ne-li roky. Pokud se Android verzi bude dařit, je pravděpodobné, že se tým k iPadu vrátí. Pokud ale vývoj narazí na další priority, může iPad verze zůstat jen v rovině plánů a starých mockupů. A to by byla škoda. Protože představa, že si otevřete iPad, vezmete Apple Pencil a začnete modelovat přímo v Blenderu bez kompromisů, zní pořád zatraceně dobře.