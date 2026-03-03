iPady Pro příští rok dostanou jedno z nejzásadnějších vylepšení iPhonů 17 Pro

iPady Pro se v nové generaci údajně dočkají vylepšení, které sice nebude na první pohled vidět, zásadně však může změnit to, jak aktivně a potažmo na co vše je mohou uživatelé naplno využít. Podle nových zpráv velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu u nich totiž chce Apple nasadit chlazení parní komorou, které poprvé vyzkoušel u iPhonů 17 Pro. A jelikož se mu u nich evidentně osvědčilo, ultratenké iPady Pro mají totéž dostat na jaře příštího roku.
Možná si říkáte, že chlazení je spíš doménou herních notebooků než tabletů. Faktem však je, že tenká elektronika obecně má s přehříváním při aktivnějším využívání (či využívání náročných aplikací) dlouhodobě problém, takže je i u ní logicky třeba chlazení řešit. To ostatně potvrdil Apple už loni tím, že u iPhonu 17 Pro přepracoval tepelný design tak, že do jeho konstrukce přidal vapor chamber systém nebo chcete-li parní komoru. Ten funguje jednoduše tak, že množství deionizované vody odvádí skrze páru teplo od čipu a následně jej rozprostírá do hliníkového unibody těla zařízení, kde vše opět kondenzuje na vodu. Výsledkem má být až o 40 % lepší udržitelný výkon při náročných úlohách.
Fotogalerie
iPad Pro je přitom oproti iPhonům ještě větší, tenčí a výkonově už dnes atakuje hranice toho, co bylo donedávna vyhrazeno Macům. Pokud navíc příští generace skutečně dorazí s čipem M6 vyráběným 2nm procesem od TSMC, jak se spekuluje, bude mít Apple v rukou extrémně výkonný tablet, u kterého bude odvod tepla podle všeho dost důležitý Dnešní realita je totiž taková, že i když má iPad Pro obrovský výkon, při dlouhodobé zátěži může docházet k takzvanému throttlingu, tedy ke snižování výkonu kvůli přehřívání. U běžného používání si toho možná nevšimnete, ale při střihu 4K videa, práci s náročnou grafikou nebo komplexních 3D scénách už rozdíl poznat je. A právě tento typ chlazení by mohl zajistit, že výkon zůstane stabilní delší dobu, bez nepříjemného kolísání.
Z dlouhodobého pohledu je to navíc další střípek do mozaiky, která naznačuje, kam Apple iPad Pro tlačí. Už dávno totiž nejde jen o tablet na konzumaci obsahu. S každou generací se víc a víc přibližuje profesionálnímu pracovnímu nástroji a pro leckoho dokonce i náhradu za Mac. A pokud má zvládat stále náročnější úkony, musí tomu odpovídat i jeho vnitřní architektura.
Osobně mi dává tahle změna větší smysl než další milimetrové ztenčování konstrukce. Pokud má totiž iPad Pro nabídnout skutečně dlouhodobě udržitelný výkon na úrovni M-čipů bez kompromisů, bez kvalitního chlazení to nepůjde. A jestli Apple opravdu přenese řešení z iPhonu 17 Pro do většího těla iPadu, může to být opravdu zásadní upgrade, který posune celou kategorii zase o kus dál. Pak už bude za mě osobně chybět snad jen pár menších úprav v iPadOS a sám si rázem dokážu představit, že svůj MacBook Air za iPad mrknutím oka nahradím.