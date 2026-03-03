Apple novinky se budou představovat až do středy, tohle je důkaz

Když Apple včera skrze tiskové zprávy světu představil nový iPhone 17e a iPad Air M4, nejednoho svého fanouška překvapil nejen některými technickými specifikacemi, ale taktéž na první pohled zvláštním časem pro start předobjednávek těchto produktů. Když se však člověk nad tímto časem zamyslí a dá si jej do souvislosti s dalšími skutečnostmi z dřívějška, jedná se ze strany Applu de facto o potvrzení toho, o čem se v posledních týdnech šuškalo – tedy, že v prvních třech dnech tohoto týdne představí nové produkty.
Ačkoliv samozřejmě s jistotou nevíme, co vše dorazí (byť bychom v redakci vsadili ještě na MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro a M5 Max a superlevný MacBook), je čas 15:15 potvrzením toho, že představování novinek neskončí dneškem, ale bude pokračovat i zítra. Na středu 4. března má totiž Apple na několika místech světa naplánované briefingy pro novináře k představení nového hardwaru. Ty přitom spojuje čas začátku, který je v New Yorku nastaven na 9. hodinu ranní – tedy na 15:00 středoevropského času. A jelikož předobjednávky startují 15:15, je víceméně jasné, že právě tato čtvrthodina přinese odhalení posledního (či posledních) produktů, které si Apple na začátek roku přichystal.
Velmi pravděpodobně se přitom bude jednat o pomyslný zlatý hřeb celého představovacího týdne, čímž nemůže být logicky nic jiného než premiéra nového levného MacBooku osazeného čipem z iPhonu. O jeho existenci se totiž spekuluje již opravdu dlouho a mnoho indícií přímo ze strany Applu naznačuje, že je jeho premiéra na spadnutí. A vzhledem k tomu, že půjde o zcela nový produkt a zároveň o počátek nové modelové řady, dává ze strany Applu smysl dát novince „speciální péči“ právě ve formě samostatného středečního představení. Pokud se tedy na tento stroj těšíte, vězte, že jeho příchod je extrémně pravděpodobný a že se tak stane právě ve středu.