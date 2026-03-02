Výdrž baterie iPhone 17e vás dost možná zklame

Jednou z hlavních novinek iPhonů 17 obecně je poměrně skokové navýšení výdrže baterie, za které telefony vděčí jak větším bateriím, tak i úspornějším čipům a dalším komponentům. Jeden by tak čekal, že Apple tutéž strategii využije i u iPhonu 17e, který si svou premiéru odbyl teprve dnes. Realita je však úplně jiná a bohužel podstatně smutnější.
„Kromě toho má iPhone 17e modem C1X – vlastní mobilní modem Apple nejnovější generace. C1X je až dvakrát rychlejší než C1 v iPhonu 16e, takže se rychlostí vyrovná iPhonu Air. Zároveň spotřebovává o 30 % míň energie než modem v iPhonu 16 Pro, čímž přispívá k mimořádné celodenní výdrži baterie. Baterie iPhonu 17e dosahuje mimořádné celodenní výdrže díky úspornému čipu Apple, mobilnímu modemu C1X a vyspělým funkcím řízení napájení v iOS 26…,“ uvádí Apple konkrétně v tiskové zprávě pro oznámení iPhone 17e. Leckdo by tak z těchto slov nabyl dojmu, že si tento model mezigeneračně polepšil – tím spíš, když řada 17 jako taková nabízí skvělou výdrž baterie. Realita je však jiná.
Když se totiž podíváte na oficiální srovnání, které nabízí Apple (já koukal konkrétně do aplikace Apple Store na iPhonu, kde byl iPhone 17e vidět nejdříve), rychle zjistíte, že Applem nejvyužívanější „benchmark“ ve formě doby přehrávání videa je u iPhonu 17e shodný s tím, který nabízel iPhone 16e – tedy až 26 hodin přehrávání videa. To sice samozřejmě není málo, avšak vzhledem k tomu, jak zásadně si z hlediska výdrže polepšily ostatní iPhony řady 17, leckdo by zřejmě čekal víc (a není se čemu divit).