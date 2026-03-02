Takto fotí čerstvě představený iPhone 17e

Na zádech čerstvě představeného iPhone 17e naleznete „jednoobjektivový“ 48MP Fusion fotoaparát, který na papíře možná nevypadá jako revoluce, ale v praxi umí překvapit. Nabízí totiž 2× přiblížení v optické kvalitě, což je řešení, které v podstatě supluje druhý teleobjektiv, aniž by jej telefon fyzicky měl. Apple tak dál tlačí svou filozofii „méně hardwaru, více chytrého zpracování“ a je nutné uznat, že z pohledu běžného uživatele to jednoduše funguje. Fotit lze v plném 48MP rozlišení, pokud si chcete pohrát s detailem, nebo ve výchozích 24 MP, které představují velmi rozumný kompromis mezi kvalitou a velikostí souboru. Nechybí ani vylepšené portréty s přirozenějším rozostřením pozadí, automatické rozpoznání lidí i domácích mazlíčků a možnost upravit hloubku ostrosti až po samotném vyfocení snímku, což je přesně ten typ funkce, který oceníte až ve chvíli, kdy jej začnete reálně používat. Na to, jak novinka fotí, se můžete podívat na pár snímcích přímo od Applu.