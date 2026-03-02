Aliro 1.0 je venku. Nový standard má sjednotit chytré zámky napříč systémy i zařízeními, stojí za ním i Apple

Minulý týden představila organizace Connectivity Standards Alliance finální specifikaci Aliro 1.0. Možná to zní jako další technická zkratka, ale ve skutečnosti jde o poměrně důležitý krok pro chytrou domácnost, zvlášť pokud jde o chytré zámky.
Aliro je nový standard, který má zajistit, aby chytré zámky fungovaly napříč telefony a nositelnými zařízeními bez nutnosti instalovat speciální aplikaci od výrobce. Jinými slovy, jeden zámek by měl bez problémů spolupracovat s iPhonem, Androidem i chytrými hodinkami různých značek. Ohledně chytrých zámků jsem dosud byla poměrně zdrženlivá, tento standard ale působí jako dostatečně pádný argument minimálně proto, abych nákup takového zámku začala zvažovat.
Stálí členové naší domácnosti jsou vybaveni Apple zařízeními, občas ale přijede návštěva z řad širší rodiny, a právě tehdy se hodí, že si bude moct odemknout za pomoci vlastního zařízení.
A kde se vlastně vzal standard Aliro?
Za Aliro stojí konkrétně Connectivity Standards Alliance, tedy organizace, která má na svědomí například standard Matter. Mezi členy patří i Apple, Google a Samsung, a právě tyto tři firmy nový standard podporují. Z praktického hlediska to znamená, že zámky s certifikací Aliro půjde přidat přímo do aplikací Peněženka na iPhonu i telefonech s Androidem. Odpadne tak závislost na konkrétní značce telefonu nebo proprietární aplikaci výrobce zámku.
Podporu už potvrdily i firmy jako Allegion, Aqara, HID, Kwikset, Nuki nebo STMicroelectronics. Právě tyto společnosti mají patřit mezi první, které získají certifikaci Aliro 1.0.
Nejen domácnosti
Aliro nemíří jen do běžných domácností. Standard je navržen tak, aby fungoval i v kancelářských budovách, univerzitních kampusech nebo hotelech. Tedy všude tam, kde je potřeba bezpečný, ale zároveň flexibilní přístupový systém. Důležitým prvkem je interoperabilita. Pokud dnes někdo investuje do chytrého zámku, často řeší, zda bude fungovat s konkrétním telefonem nebo ekosystémem. Aliro má tyto obavy odstranit a sjednotit komunikaci mezi zařízením a zámkem.
Bezpečnost na prvním místě
Specifikace Aliro 1.0 počítá s využitím asymetrické kryptografie pro zabezpečení komunikace mezi zařízením uživatele a čtečkou zámku. Cílem je zachovat vysokou úroveň ochrany, aniž by bylo nutné obětovat soukromí. Standard podporuje více komunikačních metod, tedy NFC, Bluetooth LE a také technologii UWB. Právě kombinace NFC a UWB může být zajímavá zejména pro uživatele iPhonů, protože otevírá cestu k širší podpoře funkce Home Key, tedy bezkontaktního odemykání bez nutnosti vytahovat telefon z kapsy.
Aliro 1.0 je jen začátek. Organizace už nyní počítá s dalším rozvojem podle potřeb trhu. Do budoucna se například očekává rozšíření o bezpečné sdílení digitálních klíčů mezi uživateli. Pokud se standard skutečně prosadí mezi výrobci, mohl by postupně odstranit roztříštěnost, která chytré zámky dlouhodobě provází.