Fanoušci chytré domácnosti, jásejte! Univerzální standard Matter je v nové verzi zase o kus lepší!

Standard Matter, který umožňuje kompatibilitu HomeKitu s mnohem dalšími chytrými zařízeními, se dočkal výrazného vylepšení. Nová verze 1.4.2 má přinést například plynulejší ovládání scén a lepší výdrž na baterii u stávajících produktů. Dříve museli výrobci, kteří chtěli nabízet HomeKit kompatibilitu, projít specifickým schvalovacím procesem Applu. Matter tento krok odstraňuje. Jakékoliv zařízení s podporou Matter funguje nejen s HomeKitem (respektive Apple Home), ale také s Google Home, Alexou či Samsung SmartThings.
Doposud musely chytré produkty často obsahovat jak Bluetooth (k párování), tak Wi-Fi. To zvyšovalo cenu výroby. Nově Matter 1.4.2 podporuje pouze párování přes Wi-Fi, takže výrobci mohou Bluetooth zcela vynechat, což by mělo snížit cenu koncových zařízení. Aktuálně scény, které se mění v čase (např. postupné stmívání světel či změna barevné teploty), vyžadují zasílání mnoha jednotlivých příkazů. Matter nyní zavádí časově řízené chování, takže k dosažení plynulého efektu stačí příkazů daleko méně. To zvyšuje spolehlivost a synchronizaci zařízení. Novinkou je i Quieter Reporting, tedy omezení zbytečných statusových hlášení zařízení do HomeKitu. To snižuje zátěž sítě, zlepšuje odezvu a u bateriově napájených produktů prodlužuje výdrž. Verze 1.4.2 obsahuje i bezpečnostní vylepšení a sjednocené standardy pro robotické vysavače. Díky standardizaci příkazů a chování bude jejich nastavení i provoz spolehlivější napříč značkami. Matter tak s každou aktualizací nejen že rozšiřuje kompatibilitu, ale zároveň zlepšuje uživatelský zážitek.